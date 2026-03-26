台北市衛生局昨（25）日公布1-2月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，不合格率25.5%，多家知名火鍋店上榜，包括萬有全涮羊肉、打狗霸西門店、錢都日式涮涮鍋市民大道店、三媽臭臭鍋松山饒河店，以及大全聯中崙店，大多是茼蒿殘留農藥超標。
北市衛生局定期至本市市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，2026年1-2月共計抽驗51件蔬果產品，檢驗結果13件產品不符規定，不合格率25.5%。北市衛生局表示，此次抽驗不符規定產品，違規原因為「茼蒿」7件；「草莓」2件；「菠菜」、「青蔥」、「韭菜花」、「大芥菜」各1件，各檢出1-2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。
多家知名火鍋店檢驗不合格，包括萬有全涮羊肉的茼蒿、打狗霸西門店的青蔥、錢都日式涮涮鍋市民大道店的茼蒿、三媽臭臭鍋松山饒河店的茼蒿，還有大全聯中崙店的茼蒿。
北市衛生局：已命抽驗地點下架不得販售
北市衛生局也提到，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，另外來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，則依違反《食品安全衛生管理法》之規定處辦。
北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
避免農藥吃下肚 茼蒿要怎樣清洗？
長庚大學臨床毒物科主任顏宗海表示，農藥吃下肚可能會傷肝、傷腎，甚至提高癌症風險。想避免吃下有農藥殘留的蔬果，從挑選到清洗都有許多技巧；尤其清洗上，比起許多坊間說法例如泡鹽、泡小蘇打水等方式，使用「流動清水」來清洗才是最有效的，提醒民眾近期將蔬果買回家後，烹煮前務必要進行完善的前置作業，才不會衍生負面影響。
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北市衛生局：已命抽驗地點下架不得販售
北市衛生局也提到，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，另外來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，則依違反《食品安全衛生管理法》之規定處辦。
北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
避免農藥吃下肚 茼蒿要怎樣清洗？
長庚大學臨床毒物科主任顏宗海表示，農藥吃下肚可能會傷肝、傷腎，甚至提高癌症風險。想避免吃下有農藥殘留的蔬果，從挑選到清洗都有許多技巧；尤其清洗上，比起許多坊間說法例如泡鹽、泡小蘇打水等方式，使用「流動清水」來清洗才是最有效的，提醒民眾近期將蔬果買回家後，烹煮前務必要進行完善的前置作業，才不會衍生負面影響。