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前台北市長柯文哲、民眾黨主席柯文哲涉京華城案，政治獻金公益侵占、背信等，遭台北地檢署起訴求刑28年半，台北地方法院定於今日（26日）下午2時30分進行一審宣判。去年（2025年）柯文哲依修法後的《法院組織法》向法院聲請，要求就言詞辯論及裁判宣示的錄音、錄影進行公開播送。合議庭指出，本案攸關重大公共利益，亦屬社會高度矚目的案件，評估後認為公開播送並未侵害國家安全、公共秩序與善良風俗，也未對程序參與人之生命、身體、隱私或營業秘密造成損害，因此准許聲請，而這也是《法院組織法》於去年6月修法、並於同年10月實施「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」後，全國首例獲准公開的案件。然而，法院也設下兩項但書。首先，依據實施辦法第10條規定，公開播送以「完整播送」為原則，且因本案被告間的起訴事實皆具相關性，無法切割處理，因此法院依職權決定，所有被告與程序參與人的言詞辯論與裁判宣示均一併公開。其次，法院考量若即時公開播送，可能使部分參與訴訟者因正當理由擔憂生命安全、身體自由或審判公平性遭受不可回復之損害，因此決定採「延後公開」模式。依裁定，相關錄音、錄影將於宣判後5日內統一公開於網路平台。