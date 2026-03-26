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▲彩瑛上週在大巨蛋演出時狀態還很正常。（圖／讀者提供）

▲Mina（如圖）上週在台灣也戴著面紗表演，多賢則是因腳傷直接缺席來台，也不會去美國。（圖／讀者提供）

JYP公告全文：

大家好，這裡是JYP Entertainment。

我們在此向大家說明TWICE成員彩瑛的出境行程相關情況。

今天原本準備出境時，彩瑛今早突然感到下背部不適。由於需要立即接受醫療診治，因此她的出境行程已延後。她將接受醫院檢查並進行必要的治療。

因此，彩瑛今天將留在韓國，不會與其他成員一同出境。之後會在接受醫療檢查與治療後，根據檢查結果及恢復情況決定新的出境時間。

公司會盡力讓她在狀態允許的情況下盡快出發，

如果之後的演出行程有任何變動，我們會透過官方管道第一時間通知粉絲。另外也請大家理解，即使彩瑛參與演出，她的舞台活動可能會有部分限制。

對於一直期待彩瑛演出的ONCE，因這次突發消息帶來擔憂，我們深感抱歉。公司今後也會將藝人的健康放在首位，並全力支持她早日康復。謝謝大家。

韓國人氣女團TWICE上週末才在台北大巨蛋連續3天舉行巡迴演唱會，成員們返韓後今（26）日一早又現身機場，要搭機前往美國，準備27、28日的美國場巡演。怎料TWICE經紀公司JYP娛樂今日突然公告，彩瑛腰部出現異狀，被緊急送醫的消息，因此延後出國，JYP表示：「」。TWICE傷患又增加，繼多賢因腳傷缺席台北巡演後，彩瑛現在也因腰傷被緊急送醫，無法跟團員們一起搭機飛往美國。JYP公告指出，「JYP表示彩瑛將在韓國接受檢查與治療後，再決定能否參加後續演出，若彩瑛無大礙，公司會盡快讓她搭機出發，後續若有行程變動也會再度公告。而多賢則因腳傷未癒，早就確定無法出席美國場演出，若彩瑛也缺席，TWICE這次的美國巡演只會有7名成員亮相。對於如此突然的情況，JYP也對外道歉，「一直期待彩瑛演出的ONCE，因這次突發消息帶來擔憂，我們深感抱歉。公司今後也會將藝人的健康放在首位，並全力支持她早日康復。」其實除了多賢腳傷、彩瑛腰傷，成員Mina上週在台北場表演時，也因為智齒發炎導致臉部腫脹，所以全程戴著面紗上台表演，可見緊湊的行程讓女神們身體接連出狀況，粉絲也希望JYP可以給她們更多的休息時間。