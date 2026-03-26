我是廣告 請繼續往下閱讀

莊博甯提醒，春困不一定每天都很嚴重，但常會出現以下小訊號：

早上起床覺得頭昏、腦袋不清楚。 下午特別想睡，專注力明顯下降。 明明沒做什麼事，卻覺得全身很累。 頭重重的、身體有種「黏黏沉沉」的感覺。 食慾變差，吃一點就覺得脹。

不過，在中醫觀點，治療春困並非單純「提神」，而是從根本調整體質，常見原則包括：

疏肝理氣

健脾化濕

調和氣血、助陽升清

明明沒有熬夜，晚上也睡滿7、8個小時，早上鬧鐘卻怎麼都叫不醒；白天坐在辦公室，眼皮越來越重，連喝咖啡都沒什麼用。中醫師提醒，小心是春困，若有5種情況經常出現在春天，可能不是單純睡眠問題，而是體內運作卡關。陽明馬光中醫診所醫師莊博甯表示，春困不只是想睡覺，在中醫裡，春天是萬物復甦的季節，人體的陽氣也要跟著從冬天的「收」轉為「發」。只是，現代人的生活節奏常常跟不上轉換，包括熬夜、久坐、外食油膩，且春天濕氣重，身體一時調不過來，就容易出現「該醒卻醒不了」的狀態。若氣沒升上來、濕又卡在身體裡，人自然提不起精神。莊博甯說，這些狀況一旦在春天反覆出現，通常就不是單純睡眠問題，而是體內運作卡關。讓春天該升發的陽氣順利展開，改善精神抑鬱、倦怠感。脾為氣血生化之源，濕去則清陽自升，精神自然改善。使清氣上達於頭目，改善頭昏與嗜睡。莊博甯提到，臨床上會依個人體質選用不同方藥，如肝鬱脾虛型、濕重困脾型，處方方向皆有所差異，需由中醫師辨證調整。很多人在門診調整一段時間後，最明顯的感受往往不只「比較不想睡」或「腦袋變清楚了」。想改善春困，莊博甯建議可以「穴位保養」，像是每天可按壓3至5分鐘，有助提神醒腦。升清醒神、改善頭昏健脾益氣、提升體力疏肝解鬱、舒緩壓力另外，飲食宜「清淡、少油、少甜」，避免助濕，莊博甯說，可多攝取薏仁、山藥、紅豆、綠色蔬菜；並適量吃辛香料，如蔥、薑，助陽氣升發；少吃油炸、奶製品、甜食、冰飲；且早上喝溫水，比冰咖啡更能幫身體「醒過來」。莊博甯提到，春困不是懶惰，也不是單純沒睡飽，而是身體在提醒你：肝氣、脾運與濕氣需要調整了。透過中醫辨證調理，加上正確的飲食、穴道與生活作息，大多數人在春季都能逐漸找回清醒的頭腦與充沛的精氣神。與其硬撐咖啡提神，不如順應春天的節奏，好好養肝除濕，讓精神自然回來。