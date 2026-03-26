我是廣告 請繼續往下閱讀

▲戴安娜（如圖）在參加《超級星光大道》期間，以中性魅力圈粉。（圖／翻攝自YouTube@icion2000）

曾參與選秀節目《超級星光大道2》、以獨特中性魅力讓觀眾留下深刻印象的歌手戴安娜，淡出演藝圈多年後，在商場闖出一片天，跨足區塊鏈、電商事業，現在是身價千萬的電商CEO，近期以全新面貌與名字「TYLER 泰勒」重新躍上大眾版面。他經歷了半變性手術、切除乳房，聲音變得更加低沉。雖然無法像過去那樣唱歌，但他變成自己喜歡的樣子很值得。根據《CTWANT》報導，泰勒透露自己其實從小就覺得靈魂裝錯了身體，對於被迫穿女裝、玩芭比娃娃感到相當排斥與痛苦，甚至一度陷入低潮想放棄生命。在經歷性別認同掙扎，以及面對親人離世的打擊後，他終於下定決心不再當乖乖牌，要把握剩下的人生為自己好好活一次。為此，泰勒這幾年幾乎消失在社群媒體，全心投入跨性別的準備。在醫生建議下，他增加運動強度並定期接受心理諮商，他形容自己現在的狀態宛如一個青春期男孩，只希望能以自己最喜歡的樣子生活。回顧泰勒的演藝生涯，英文名Jin的戴安娜，出生於1982年，自幼移民加拿大並攻讀錄音工程。2007年他回到台灣，在《超級星光大道2》舞台上以梅艷芳的〈女人花〉等經典歌曲嶄露頭角，以中性魅力狂粉。根據《維基百科》，極具商業頭腦與音樂野心的他，和好友成立「女帝娛樂」，更在2011年推出籌備2年的帥氣女團「MISSTER」，顛覆當時華語樂壇女子團體必備的甜美公式。2014 年他發行個人專輯《懺悔》並勇敢公開出櫃，成為演藝圈指標性的中性代表。在淡出螢光幕後，泰勒將目光轉向商界，2016年便敏銳地跨足區塊鏈產業。2018年他以Maxonrow亞洲區執行長的身分，榮獲「一帶一路亞洲人物高峰論壇」頒發的品牌戰略獎，實力備受國際商業論壇肯定。2020年起，他投資電商平台Boojimo，如今已穩坐董事長大位，從歌手搖身一變成為身價千萬的企業家CEO！私下熱愛動物的他，也是台灣瑪莉愛狗協會的理事，可說是事業與愛心兼具的黃金單身漢。