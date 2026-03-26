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▲孫芸芸（左）女兒廖思惟（右）未婚生子，其孩子目前約1歲多。（圖／翻攝自孫芸芸IG@aimeeyunyunsun）

廖思惟遛1歲小孩散步！富二代生父不在

▲廖思惟在2年前PO出一張自己小時候的嬰兒照，被猜測當時已得知懷孕消息。（圖／翻攝自廖思惟小紅書）

名媛孫芸芸的26歲愛女廖思惟未婚生子，起初外界以為她才剛生產，怎料近日傳出孩子目前約1歲多，且消息已於去年10月澳洲華人圈流傳開來，當時有不少路人目擊，廖思惟與孫芸芸一同推著嬰兒車到公園散步，和樂模樣幸福感滿溢，不過孩子生父不見在旁，原來2人在交往過程中因磨合不順走向分手，廖思惟展現為母則強一面，獨自扛起育兒重責。廖思惟近期爆出在澳洲未婚生子，消息震驚各界，起初外界以為她才剛生產，但隨後有消息指出，其實孩子目前已經大約一歲了，與先前傳出的時間點有落差，據悉，廖思惟生子的消息早在去年十月就於澳洲華人圈流傳開來，當時有不少路人目擊，她與母親孫芸芸一同推著嬰兒車，帶著約一歲的小孩在公園開心散步。然而，廖思惟孩子的生父據傳是華人富二代，2人交往過程中因磨合不順走向分手，儘管男方不在身邊，為母則強的她仍決定生下骨肉，獨自扛起育兒重責。對此，孫芸芸與丈夫廖鎮漢選擇堅定力挺廖思惟，「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」足見孫芸芸對廖思惟的愛護與支持，親密情感令人動容。廖思惟感情向來低調，僅在2023年罕見放閃，透露男友會貼心幫她剝橘子與切蘋果，隨著戀情告吹，她已刪光有關舊愛的所有貼文，近日更有網友翻出，她2024年2月曾於社群小紅書曬出被粉色毯子包住的嬰兒照，如今推算時間線，大眾猜測當時正是她剛發現懷孕，正在想像孩子未來模樣，因而收到大批粉絲祝福。