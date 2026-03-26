我是廣告 請繼續往下閱讀

科技巨頭裁員潮持續

臉書母公司Meta傳出裁員消息，根據知情人士透露以及受影響員工在LinkedIn上的貼文，Meta於本週三開始在全球範圍內裁減數百名員工。知情人士表示，這次裁員影響包括Reality Labs、臉書、招聘、銷售以及全球營運等多個部門。根據《商業內幕》報導，一些在Reality Labs和招聘部門工作的員工已在LinkedIn上宣布其職位被裁撤。這波裁員反映出科技巨頭面臨的一個現實：昂貴的AI投資正以部分員工職位為代價。本輪成本削減之際，Meta同時投入數千億美元於擴大AI基礎設施，並積極建立頂尖AI人才團隊。Meta也在內部推動AI應用，公司CTO博斯沃思（Andrew Bosworth）週二向員工表示，他將接手公司「AI for Work」計畫，該計畫旨在提升公司內部對AI工具的採用率。Bosworth說，「和你們許多人一樣，我對AI改變我們公司的力量深感著迷，也渴望為每一位個人與團隊釋放其潛能」。裁員與削減成本成為近年科技巨頭的整體趨勢。今年1月，亞馬遜表示將裁減約1.6萬個職位，此前數月已裁減1.4萬人；微軟則在去年表示將裁撤約1.5萬個職位。企業在宣布裁員時也越來越常提及AI，據研究，2026至今，約8％的裁員公告提及AI因素。對於這輪裁員，Meta發言人表示，Meta各團隊會定期進行重組或調整，以確保能以最佳狀態達成目標，在可能的情況下，會為受影響員工尋找其他職務機會。截至2025年底，Meta員工總數接近7.9萬人，此次裁員僅占整體人力的一小部分。在裁員的同時，Meta若能在未來五年達成「極具進取性」的股價目標，那麼公司部分高層可望獲得大幅加薪。裁員消息傳出後，Meta股價在25日微幅上漲，但今年迄今Meta股價已下跌約9％。