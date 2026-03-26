近日台灣第一名媛孫芸芸的女兒、微風集團長公主廖思惟未婚生子的消息引發外界熱議。不過，在現代社會觀念逐漸開放下，未婚生子已不再罕見，演藝圈中也有不少例子，包括鬼鬼、謝金燕、韋汝、丁國琳、海裕芬等人，皆在未婚狀態下成為母親，獨自撫養子女，依然活出精彩人生。《NOWNEWS今日新聞》也整理5位女星的生子故事，帶讀者一探她們的心路歷程。
丁國琳生下第一金控前董座金孫 霸氣驗DNA護女
2006年，8點檔女星丁國琳未婚生下女兒「小饅頭」的消息震撼全台，當時孩子的生父為第一金控前董事長謝壽夫之子謝昂倫，面對男方家族的不承認與社會輿論的壓力，丁國琳透過DNA鑑定，驗明生父身分。她當時表示自己不為爭奪財產，僅為了讓女兒身分證上的父親欄位不再空白。她後續也獨力撫養女兒，未跟謝家繼續糾纏，展現強大母愛。
謝金燕兒子12歲才曝光 至今避談小孩生父
提到未婚生子，最令人震撼的莫過於51歲的電音天后謝金燕。她的人生故事曲折離奇，背著豬哥亮女兒的名號出道，與爸爸決裂後，2009年又被爆出有12歲大的兒子，謝金燕當時一度暫別螢光幕，低調養育小孩，後來才在演唱會上坦承確有一子，但多年來她始終未曝光小孩生父的身分，僅在社群發文證實自己是24歲時懷孕的。
韋汝豪門夢碎 辦完婚禮、生子也等不到名分
韋汝未婚生子的故事同樣轟動一時，她2010年與遠航前董事長張綱維在峇里島舉行婚禮並生下兒子，看似踏入豪門，卻因張綱維遲遲沒跟她在台灣登記，導致韋汝始終沒獲得法律名分，情感方面甚至面臨張綱維的背叛。韋汝因此於2012年重返螢光幕，繼續從事演藝工作賺錢，成為堅強的單親媽媽；張綱維給的每月15萬元生活費則都存到兒子的帳戶，留給小孩使用。
海裕芬高齡圓夢 「國民姑姑」也當媽
海裕芬因演過盧廣仲的姑姑而獲得「國民姑姑」的封號，她在2022年以45歲高齡宣布懷孕產女，對於「精主」身分始終保密，但不排斥曬女兒。海裕芬更透露小孩乳名取為念念，是因為她是各方家族心心念念的孩子，也希望孩子能夠感念生命中的美好，「要念念不忘人生中受到的幫助與疼愛」，承諾自己絕對會當個好媽媽，給念念滿滿的母愛。
鬼鬼女兒像混血兒 疑去國外借精生子
而鬼鬼與海裕芬情況類似，她沒有男友、沒有結婚，卻在去年突然公開自己生小孩的消息。今年女兒滿周歲時，鬼鬼也曝光愛女的側臉，五官看起來有點像混血兒，宛如洋娃娃般可愛，也因此被猜測應該是到國外借精生子。鬼鬼對於生父問題始終不答，但她表示當媽後自己體會到很多不同的感受和刺激，很喜歡與女兒在一起的時刻，「有一個自己的小孩真的很幸福」。
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2006年，8點檔女星丁國琳未婚生下女兒「小饅頭」的消息震撼全台，當時孩子的生父為第一金控前董事長謝壽夫之子謝昂倫，面對男方家族的不承認與社會輿論的壓力，丁國琳透過DNA鑑定，驗明生父身分。她當時表示自己不為爭奪財產，僅為了讓女兒身分證上的父親欄位不再空白。她後續也獨力撫養女兒，未跟謝家繼續糾纏，展現強大母愛。
提到未婚生子，最令人震撼的莫過於51歲的電音天后謝金燕。她的人生故事曲折離奇，背著豬哥亮女兒的名號出道，與爸爸決裂後，2009年又被爆出有12歲大的兒子，謝金燕當時一度暫別螢光幕，低調養育小孩，後來才在演唱會上坦承確有一子，但多年來她始終未曝光小孩生父的身分，僅在社群發文證實自己是24歲時懷孕的。
韋汝未婚生子的故事同樣轟動一時，她2010年與遠航前董事長張綱維在峇里島舉行婚禮並生下兒子，看似踏入豪門，卻因張綱維遲遲沒跟她在台灣登記，導致韋汝始終沒獲得法律名分，情感方面甚至面臨張綱維的背叛。韋汝因此於2012年重返螢光幕，繼續從事演藝工作賺錢，成為堅強的單親媽媽；張綱維給的每月15萬元生活費則都存到兒子的帳戶，留給小孩使用。
海裕芬因演過盧廣仲的姑姑而獲得「國民姑姑」的封號，她在2022年以45歲高齡宣布懷孕產女，對於「精主」身分始終保密，但不排斥曬女兒。海裕芬更透露小孩乳名取為念念，是因為她是各方家族心心念念的孩子，也希望孩子能夠感念生命中的美好，「要念念不忘人生中受到的幫助與疼愛」，承諾自己絕對會當個好媽媽，給念念滿滿的母愛。
而鬼鬼與海裕芬情況類似，她沒有男友、沒有結婚，卻在去年突然公開自己生小孩的消息。今年女兒滿周歲時，鬼鬼也曝光愛女的側臉，五官看起來有點像混血兒，宛如洋娃娃般可愛，也因此被猜測應該是到國外借精生子。鬼鬼對於生父問題始終不答，但她表示當媽後自己體會到很多不同的感受和刺激，很喜歡與女兒在一起的時刻，「有一個自己的小孩真的很幸福」。