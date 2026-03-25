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▲廖思惟（左）被爆未婚懷孕，孫芸芸（右）飛澳洲陪女兒產子。（圖／孫芸芸IG@aimeeyunyunsun）

▲廖思惟小紅書上的粉絲都力挺她生小孩的決定，覺得沒婚姻也沒差，反正廖思惟不缺錢。（圖／廖思惟小紅書）

▲陳沂也認為廖思惟是人生勝利組，讓她真心覺得羨慕。（圖／陳沂臉書）

台灣第一名媛孫芸芸的26歲愛女廖思惟在澳洲未婚生子，消息曝光後，沒有引來任何批判，反倒是有許多網友稱讚她很勇敢，廖思惟擁有22萬粉絲追蹤的小紅書帳號更被灌爆留言，恭喜她成為媽媽。部分網友更稱她「有錢有顏有孩子」，認為不需婚姻也能活出自我，形容她過得是「大女主」人生，風向一面倒支持她獨自產子。據《鏡週刊》報導，在澳洲讀書的廖思惟與富二代男友交往期間懷孕，但男友未對其負責，反而選擇分手，廖思惟因此未婚產子，孫芸芸則被直擊飛澳洲陪同待產。消息曝光後，孫芸芸、廖鎮漢夫妻簡短回應：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」而廖思惟擁有22萬粉絲追蹤的小紅書帳號，昨日開始也湧入大量網友留言，力挺她未婚生子的決定，恭喜廖思惟當媽，「富家女真的不需要婚姻，有個孩子就夠了，這樣最好」、「祝福，可以當最美辣媽」、「做自己最好，有錢有顏有孩子，人生最美好的事情」、「恭喜，最勇敢的媽媽」、「羨慕，有錢有孩沒老公」。多數粉絲都很支持她分手男友、獨自生下小孩的決定，認為廖思惟根本不缺錢，沒有婚姻也沒差，少了婆家的束縛反倒更能做自己。還有網友甚至敲碗廖思惟分享為母、育嬰心得，期待看她當一個獨自美麗的單親媽媽。網紅陳沂昨日也發文，表示她是真的很羨慕廖思惟的狀態，「我的人生宗旨就是Money is everything，不知道很多女生在追求感情幹嘛？有錢才是真的吧！不用結婚服侍公婆，怎麼養育小孩對方也不會有意見，有錢把自己打扮的漂漂亮亮，還能找保母、司機、家管，要感情也找小鮮肉不用吃過期食品，這不是人生勝利組什麼才是？」