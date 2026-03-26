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前台北市長柯文哲因京華城案遭起訴求刑28年半，一審將於今（26）日下午2時30分宣判，今早上午10點半他步出家門，前往中央黨部，下午2點21分，身穿西裝、胸前掛著中華民國國旗徽章和KP徽章的他，現身台北地方法院，屢行與審判長「到庭聽判」的要求，而剛剛柯文哲也在小草們「清清白白」的聲援中，步入北院，究竟柯文哲會被判有罪還是無罪？成為全台關注焦點，而答案也即將揭曉。在京華城容積率案中，柯文哲被控於市長任內，涉嫌收受京華城方面高達1710萬元的賄賂，藉此護航提高容積率，檢方認定其行為涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪與違背職務收賄罪。此外，關於民眾黨政治獻金案，柯文哲另被指控將6834萬元的捐款據為己有，涉嫌公益侵占；而在眾望基金會案中，柯文哲則被控挪用827萬元捐款用於發放民眾黨黨工薪資，涉犯下背信罪。對此，柯文哲及其辯護律師團在庭上採取堅決的無罪答辯立場，強調所有相關處置均符合行政法規，並無任何收賄或非法侵占的主觀動機，然而，檢方對其說法並不採信，認為柯文哲身為公職人員卻嚴重違背廉政職守。針對京華城案，檢方建請法院從重量處 15年有期徒刑（法定刑度最重可至無期徒刑）；政治獻金侵占案部分求刑 11年（法定刑度為1至7年，數罪併罰得提高）；至於眾望基金會背信案則求處2年6個月徒刑（法定刑度為5年以下）。