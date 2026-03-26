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▲周杰倫在最新上線的歌曲〈淘金小鎮〉MV裡，飾演一名探長，要揪出藏黃金的兇手。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫最新專輯《太陽之子》實體專輯將在4月10日上市，包裝精美，走歐洲古典花雕風。（圖／杰威爾音樂提供）

華語樂壇天王周杰倫強勢回歸！全新力作《太陽之子》數位專輯才發行短短36小時，立刻制霸各大音樂平台，創下2天狂賣218萬張紀錄。在今（26）日中午 12 點首播的第二波主打〈淘金小鎮〉MV，幕後竟然藏著周董「先上車後補票」的超鬧內幕，還沒有歌曲就先號召一群好友幫拍MV，真的超狂。在如今數位與實體唱片消長的年代，周杰倫依然穩坐神壇。3月25日凌晨《太陽之子》全新專輯13首歌曲一上線，立刻衝上各大串流排行榜，數位專輯銷量火速突破218萬張，即將於4月10日發行的實體專輯，預購6 天也衝破10萬張大關，果然只有周杰倫能超越周杰倫。不僅銷量驚人，周杰倫的創作邏輯也完全不按牌理出牌。第二波主打〈淘金小鎮〉其實是一首「先有 MV 才有歌」的奇葩之作。2023年周杰倫帶著《周遊記》團隊來到澳洲墨爾本著名的疏芬山淘金鎮出外景。看著19世紀復古場景，周董的「導演魂」瞬間燃燒，直呼：「只拍節目太浪費了！」立刻轉頭逼著身邊的阿Ken、杜哥、Darren 邱凱偉、柯有倫等一票好兄弟換上淘金時代的戲服準備開拍。正當所有人一頭霧水，傻眼逼問：「請問現在是要拍哪一首歌的 MV？」沒想到周董竟然理直氣壯地回：「沒有歌！先拍了再寫！」 他甚至利用大家放飯的時間，憑空生出一個「密室偷黃金」的懸疑劇本，現場直接分配角色，逼迫好兄弟們上演一齣爾虞我詐的抓賊戲碼。誕生過程超鬧的〈淘金小鎮〉，最終被方文山與周杰倫打造成一首完美融合現代Hip Hop與異國鄉村風的洗腦神曲。周杰倫在MV中飾演19世紀的冷酷探長，抽絲剝繭追查金條失蹤案。MV處處埋藏線索，粉絲可在周杰倫官方YouTube頻道上線的MV一起推理。本次《太陽之子》的實體專輯大玩奢華藝術風。外盒採用歐風古典雕花窗設計，搭配燙金字體閃耀太陽光芒，打開後還附有無框畫封面、小畫板與迷你黑膠造型的 CD，把整張專輯包裝得宛如畫廊裡的藝術品。實體專輯現正熱烈預購中，並將於4月10日正式發行。