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▲《哈利波特》原著中被形容成「蒼白」的石內卜，電影版也是白人男星艾倫瑞克曼飾演，而影集版宣布由黑人演員飾演後，火速引發許多粉絲的不滿。（圖／摘自IMDb）

《哈利波特》影集版已在去年開拍，主要角色也陸續公開。其中，飾演石內卜教授的黑人演員帕帕艾西杜，在一宣布就引發大量批評，很多人指出石內卜在J.K.羅琳（J.K. Rowling）原著中，樣貌常常以「蒼白」或是「蠟黃」形容，因此無法理解為何石內卜變成黑人。而近日帕帕艾西杜受訪時，竟透露自己在接演後受到許多死亡威脅，甚至有人恐嚇他「不辭演就去死」。在《哈利波特》影集版中，飾演石內卜的演員帕帕艾西杜近日接受《倫敦時報》的訪問，他透露自己宣布出演石內卜後，就收到了許多死亡威脅，還有人直呼「不辭演就去死」。他認為這些威脅話語不僅僅是在網路鬧著玩，並提到還有人寫下「我要去你家殺了你」，讓他忍不住擔心自己真的會死在家裡，「我希望自己沒事，因為沒有人應該為這種事情出事，許多人會把生命投入於工作中，我也是在《哈利波特》中演巫師的演員，如果說一點都不擔心的話，那就是在說謊」。除了膚色外，另一個讓帕帕艾西杜受到批評的原因，就是電影版的石內卜演員艾倫瑞克曼（Alan Rickman）已過世，更加成為粉絲心中無可取代的地位，所以不管怎麼選角，都會引發爭議。而帕帕艾西杜也因此有了更想要演好的決心，「我想把石內卜演出屬於我自己的版本」，並表示自己小時候看了《哈利波特》後，也曾想像自己在霍格華茲騎掃帚的模樣，「這樣跟我有一樣外在的孩子們，或許也能覺得融入其中」，而這也成為他就算受到死亡威脅，也堅持出演的原因之一。《哈利波特》系列電影雖然曾在全球各地締造驚人票房成績，可是受限於片長，許多原著裡的精彩片段不得不捨棄，書迷也覺得可惜，影集版預計一季來呈現一集小說內容，製作單位標榜「比電影更忠於原著」，只是在選角上就已經不符合原著的描述，讓網友怒罵：「所謂的『忠於原著』，難道只是說說而已？」其實在原著中，石內卜的外貌最常被形容成「蒼白」或是「蠟黃」，電影版中飾演的艾倫瑞克曼也是白人男星，影集版偏偏找了黑人演員帕帕艾西杜來擔任，其他細節會有多「忠於原著」，很多人實在不敢想像。事實上，這已不是《哈利波特》系列作品首次找黑人演員出演，早在舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》，就是由黑人演員諾瑪杜梅茲尼（Noma Dumezweni）飾演成年後的妙麗，在當時也引發強烈反彈，但與石內卜不同，妙麗的膚色在書中並沒有多做描寫，諾瑪杜梅茲尼也在之後因為該作品獲獎。