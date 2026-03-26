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▲板野友美一家現在住在月租200萬的豪宅中。（圖／IG@tomo.i_0703）

前AKB48人氣偶像板野友美在2021年和養樂多燕子隊投手高橋奎二結婚，近日她登上節目提及婚後生活，表示現在住在月租200萬日圓（約台幣40萬）的豪宅中，房租是和老公一起付，不過因為金額相當昂貴，讓她直呼壓力相當大，再加上老公的年薪因為表現不盡理想逐年減少，因此消息曝光後讓許多網友直呼：「感覺就吃不消。」板野友美近日登上日本電視節目《上田與女吵翻天》，在「持有房產派、租屋派」主題中，她直接說自己是租屋派，透露現在和老公女兒住在月租超過200萬日圓的豪宅中，接著她直言：「這是和老公一人一半分擔。」節目中也公開她的家，可以看見寬敞客廳、豪華玄關等，奢華程度讓棚內來賓全看傻。不過，這樣的「上流生活」背後，板野友美坦言壓力相當大，甚至住進這個家之後並沒有獲得真正的心靈富足，反而感到有點憂鬱，她表示自己一直有「住進好房子」的目標，把理想生活當作賺錢動力，「雖然壓力很大，但是會轉換成賺錢的動力。」至於和板野友美房租一起AA制的老公高橋奎二，他任職於日本職棒養樂多燕子隊，2026年的年薪約有4600萬日圓，在業界屬於蠻高的年薪，不過因為表現不甚理想，因此比起去年的薪水可是少了1200萬日圓，若是還要減去稅金、生活開銷、超貴房租，剩下的薪水可能真的所剩無幾，讓許多網友猜測夫妻倆的上流社會生活，其實過得比外人所想的還要艱辛。