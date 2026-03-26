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▲郭正亮（左）登上《大新聞大爆卦》突發眼歪嘴斜，引發觀眾關心。（圖／翻攝自中天新聞）

郭正亮眼歪嘴斜恐中風！《亮劍台灣》停播了

郭正亮眼歪嘴斜！64歲前民主進步黨立法委員郭正亮日前登上YouTube節目談論政治議題，怎料直播過程中，他面部表情頻繁抽蓄，出現明顯的嘴角歪斜、雙眼不對稱等畫面，引來大批眼尖觀眾關心恐怕中風，爾後郭正亮經醫師初步判定因感冒引發的顏面神經失調（貝爾氏麻痺症），今（26）日稍早郭正亮個人YouTube節目《亮劍台灣》緊急宣告停播。郭正亮經常上節目談論時事、分享政治觀點，昨參加《大新聞大爆卦》直播錄影時，被觀眾發現頻頻出現半臉、嘴角抽蓄及歪斜症狀，主持人李珮瑄也直接提點對方，「你今天臉部有一點不對稱，大家提醒你一定要注意健康」，擔心其身體負荷過重或有中風前兆。沒多久，李珮瑄也透過社群平台為郭正亮報平安，對方在結束錄影後已立即前往診所檢查，醫師初步判定並非中風，而是因感冒引發的顏面神經失調（貝爾氏麻痺症），慶幸發現得早，目前初期症狀輕微，郭正亮則開始接受治療並持續觀察，工作方面稍稍作休息。