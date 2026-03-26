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▲周杰倫近期因新專輯《太陽之子》開了記者會，也成為近期樂迷口中的話題人物。（圖／記者朱永強攝影）

亞洲天王周杰倫近日推出全新專輯《太陽之子》，讓苦等許久的歌迷大飽耳福。新歌〈那天下雨了〉一曝光，讓資深鐵粉察覺案情並不單純。有眼尖網友將新歌與 23年前的神曲〈晴天〉歌詞拿出來進行對比，發現兩首歌不僅意境相連，新歌竟然還直接把〈晴天〉的經典歌詞有所對應和複製貼上，在網路上掀起一陣爆笑熱議，原來周董抄周董，也有人感動地認為是〈晴天〉的續集。有網友在社群平台上貼出〈那天下雨了〉與〈晴天〉的歌詞對比，驚喜發現兩首歌是跨越23年的對話。〈晴天〉裡唱著「為妳翹課的那一天 花落的那一天 教室的那一間 我怎麼看不見 消失的下雨天 我好想再淋一遍」；而新歌〈那天下雨了〉則巧妙呼應：「翹課的那一天 花落那一天 教室那間我已看見 消失的下雨天 我想再淋一遍 我應該對妳唱著晴天」。原來這不是普通的雨天，正如浪漫的網友所註解：「不是雨天，而是記憶中的那天下雨了。」充滿畫面的歌詞呼應，讓不少老粉感動直呼：「周杰倫還得是你啊！」、「我好喜歡他歌詞都互相呼應，很有畫面！」周董致敬自己作品的浪漫操作，也引來大批網友幽默歪樓。有人開玩笑問：「歌詞都一樣直接從晴天抄過去的？？」更有神人網友下了一個超狂標題：「驚天消息！周杰倫歌詞疑似抄襲周杰倫的歌詞！」留言區甚至出現超真實的雙標吐槽，「周杰倫的詞：哇相互呼應好有畫面真有才；別人的詞：為什麼直接抄舊歌，也太誇張了沒新。」其實，這次周杰倫的新歌中藏了不只一顆彩蛋。聽得超仔細的死忠歌迷紛紛跳出來分享其他歌曲的巧思。例如新歌〈湘女多情〉直接加了一段早期神曲〈娘子〉的旋律；也有人覺得新歌前奏很像〈紅顏如霜〉，而〈愛琴海〉的氛圍則讓人聯想到〈聖誕星〉。這些似曾相識的旋律與歌詞，粉絲們不但不介意，反而認為這就是天王獨有的周氏浪漫，果然只有他自己能超越自己。