亞洲天王周杰倫近日推出全新專輯《太陽之子》，讓苦等許久的歌迷大飽耳福。新歌〈那天下雨了〉一曝光，讓資深鐵粉察覺案情並不單純。有眼尖網友將新歌與 23年前的神曲〈晴天〉歌詞拿出來進行對比，發現兩首歌不僅意境相連，新歌竟然還直接把〈晴天〉的經典歌詞有所對應和複製貼上，在網路上掀起一陣爆笑熱議，原來周董抄周董，也有人感動地認為是〈晴天〉的續集。
夢幻連動還是偷懶？新舊歌詞對比超催淚
有網友在社群平台上貼出〈那天下雨了〉與〈晴天〉的歌詞對比，驚喜發現兩首歌是跨越23年的對話。〈晴天〉裡唱著「為妳翹課的那一天 花落的那一天 教室的那一間 我怎麼看不見 消失的下雨天 我好想再淋一遍」；而新歌〈那天下雨了〉則巧妙呼應：「翹課的那一天 花落那一天 教室那間我已看見 消失的下雨天 我想再淋一遍 我應該對妳唱著晴天」。
原來這不是普通的雨天，正如浪漫的網友所註解：「不是雨天，而是記憶中的那天下雨了。」充滿畫面的歌詞呼應，讓不少老粉感動直呼：「周杰倫還得是你啊！」、「我好喜歡他歌詞都互相呼應，很有畫面！」
網揪雙標笑翻！驚爆周杰倫抄襲周杰倫
周董致敬自己作品的浪漫操作，也引來大批網友幽默歪樓。有人開玩笑問：「歌詞都一樣直接從晴天抄過去的？？」更有神人網友下了一個超狂標題：「驚天消息！周杰倫歌詞疑似抄襲周杰倫的歌詞！」
留言區甚至出現超真實的雙標吐槽，「周杰倫的詞：哇相互呼應好有畫面真有才；別人的詞：為什麼直接抄舊歌，也太誇張了沒新。」
整張專輯都有回憶殺！不只〈晴天〉被點名
其實，這次周杰倫的新歌中藏了不只一顆彩蛋。聽得超仔細的死忠歌迷紛紛跳出來分享其他歌曲的巧思。例如新歌〈湘女多情〉直接加了一段早期神曲〈娘子〉的旋律；也有人覺得新歌前奏很像〈紅顏如霜〉，而〈愛琴海〉的氛圍則讓人聯想到〈聖誕星〉。
這些似曾相識的旋律與歌詞，粉絲們不但不介意，反而認為這就是天王獨有的周氏浪漫，果然只有他自己能超越自己。
〈晴天〉
作詞：周杰倫 作曲：周杰倫
故事的小黃花 從出生那年就飄著
童年的盪鞦韆 隨記憶一直晃到現在
ㄖㄨㄟ ㄙㄡ ㄙㄡ ㄒ一 ㄉㄛ ㄒ一 ㄌㄚ
ㄙㄡ ㄌㄚ ㄒ一 ㄒ一 ㄒ一 ㄒ一 ㄌㄚ ㄒ一 ㄌㄚ ㄙㄡ
吹著前奏望著天空 我想起花瓣試著掉落
為妳翹課的那一天 花落的那一天
教室的那一間 我怎麼看不見
消失的下雨天 我好想再淋一遍
沒想到失去的勇氣我還留著
好想再問一遍 妳會等待還是離開
颳風這天 我試過握著妳手
但偏偏 雨漸漸 大到我看妳不見
還要多久 我才能在妳身邊
等到放晴的那天 也許我會比較好一點
從前從前 有個人愛妳很久
但偏偏 風漸漸 把距離吹得好遠
好不容易 又能再多愛一天
但故事的最後妳好像還是說了拜拜
為妳翹課的那一天 花落的那一天
教室的那一間 我怎麼看不見
消失的下雨天 我好想再淋一遍
沒想到失去的勇氣我還留著
好想再問一遍 妳會等待還是離開
颳風這天 我試過握著妳手
但偏偏 雨漸漸 大到我看妳不見
還要多久 我才能在妳身邊
等到放晴的那天 也許我會比較好一點
從前從前 有個人愛妳很久
但偏偏 風漸漸 把距離吹得好遠
好不容易 又能再多愛一天
但故事的最後妳好像還是說了拜拜
颳風這天 我試過握著妳手 但偏偏 雨漸漸 大到我看妳不見
還要多久 我才能夠在妳身邊 等到放晴的那天 也許我會比較好一點
從前從前 有個人愛妳很久 但偏偏 雨漸漸 把距離吹得好遠
好不容易 又能再多愛一天 但故事的最後妳好像還是說了拜
〈那天下雨了〉
作詞：周杰倫 Jay Chou
作曲：周杰倫 Jay Chou
車子緩緩的開 你慢慢走來 我竟然看著你發呆
你尷尬Say個Hi 沒位坐下來 我想叫旁邊的離開
我車票都還在 心卻在窗外 因為你已下了站台
遠遠的看著你點點頭車已開 你一句話我爬窗離開
你證件掉了出來 我才明白 是那隔壁班的女孩
這麼多年彼此竟然沒認出來 是你變美還是我變帥
你經過花就開 離開雨就來 這裡適合談個戀愛
如果我要一個夢幻的開場白 沒有比你更美的對白
雪白的天空等待彩虹出現 （彩虹出現 ） 你我的遇見是誰許的願（誰許的願）
黑黑的夜空繁星變得耀眼（變得耀眼） 因為你出現在我身邊
你老家有點遠 但我有點閒 也許能陪你走一圈
把你的父母都見 吃幾口麻醬麵 也許還能打個幾圈 （我胡了）
鄉間的麥芽田 害羞的臉 你提到多年前的暗戀
你剪下校園畢業冊的那一頁 是因為我在照片裡面
雪白的天空等待彩虹出現 （彩虹出現 ） 你我的遇見是誰許的願（誰許的願）
黑黑的夜空繁星變得耀眼（變得耀眼） 因為你出現在我身邊
原來多年前在那個書店 借我課本的是你
原來看我被雨淋的那天 幫我撐傘也是你
翹課的那一天 花落那一天 教室那間我已看見
消失的下雨天 我想再淋一遍 我應該對你唱著晴天
送你到家門外 我才明白 原來你早已有人疼愛
如果回到過去那一個下雨天 我會為了你把傘撐開
如果回到過去那一個下雨天 我絕不再 轉身離開
資料來源：KKBOX
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在社群平台上貼出〈那天下雨了〉與〈晴天〉的歌詞對比，驚喜發現兩首歌是跨越23年的對話。〈晴天〉裡唱著「為妳翹課的那一天 花落的那一天 教室的那一間 我怎麼看不見 消失的下雨天 我好想再淋一遍」；而新歌〈那天下雨了〉則巧妙呼應：「翹課的那一天 花落那一天 教室那間我已看見 消失的下雨天 我想再淋一遍 我應該對妳唱著晴天」。
原來這不是普通的雨天，正如浪漫的網友所註解：「不是雨天，而是記憶中的那天下雨了。」充滿畫面的歌詞呼應，讓不少老粉感動直呼：「周杰倫還得是你啊！」、「我好喜歡他歌詞都互相呼應，很有畫面！」
網揪雙標笑翻！驚爆周杰倫抄襲周杰倫
周董致敬自己作品的浪漫操作，也引來大批網友幽默歪樓。有人開玩笑問：「歌詞都一樣直接從晴天抄過去的？？」更有神人網友下了一個超狂標題：「驚天消息！周杰倫歌詞疑似抄襲周杰倫的歌詞！」
留言區甚至出現超真實的雙標吐槽，「周杰倫的詞：哇相互呼應好有畫面真有才；別人的詞：為什麼直接抄舊歌，也太誇張了沒新。」
整張專輯都有回憶殺！不只〈晴天〉被點名
其實，這次周杰倫的新歌中藏了不只一顆彩蛋。聽得超仔細的死忠歌迷紛紛跳出來分享其他歌曲的巧思。例如新歌〈湘女多情〉直接加了一段早期神曲〈娘子〉的旋律；也有人覺得新歌前奏很像〈紅顏如霜〉，而〈愛琴海〉的氛圍則讓人聯想到〈聖誕星〉。
這些似曾相識的旋律與歌詞，粉絲們不但不介意，反而認為這就是天王獨有的周氏浪漫，果然只有他自己能超越自己。
〈晴天〉
作詞：周杰倫 作曲：周杰倫
故事的小黃花 從出生那年就飄著
童年的盪鞦韆 隨記憶一直晃到現在
ㄖㄨㄟ ㄙㄡ ㄙㄡ ㄒ一 ㄉㄛ ㄒ一 ㄌㄚ
ㄙㄡ ㄌㄚ ㄒ一 ㄒ一 ㄒ一 ㄒ一 ㄌㄚ ㄒ一 ㄌㄚ ㄙㄡ
吹著前奏望著天空 我想起花瓣試著掉落
為妳翹課的那一天 花落的那一天
教室的那一間 我怎麼看不見
消失的下雨天 我好想再淋一遍
沒想到失去的勇氣我還留著
好想再問一遍 妳會等待還是離開
颳風這天 我試過握著妳手
但偏偏 雨漸漸 大到我看妳不見
還要多久 我才能在妳身邊
等到放晴的那天 也許我會比較好一點
從前從前 有個人愛妳很久
但偏偏 風漸漸 把距離吹得好遠
好不容易 又能再多愛一天
但故事的最後妳好像還是說了拜拜
為妳翹課的那一天 花落的那一天
教室的那一間 我怎麼看不見
消失的下雨天 我好想再淋一遍
沒想到失去的勇氣我還留著
好想再問一遍 妳會等待還是離開
颳風這天 我試過握著妳手
但偏偏 雨漸漸 大到我看妳不見
還要多久 我才能在妳身邊
等到放晴的那天 也許我會比較好一點
從前從前 有個人愛妳很久
但偏偏 風漸漸 把距離吹得好遠
好不容易 又能再多愛一天
但故事的最後妳好像還是說了拜拜
颳風這天 我試過握著妳手 但偏偏 雨漸漸 大到我看妳不見
還要多久 我才能夠在妳身邊 等到放晴的那天 也許我會比較好一點
從前從前 有個人愛妳很久 但偏偏 雨漸漸 把距離吹得好遠
好不容易 又能再多愛一天 但故事的最後妳好像還是說了拜
作詞：周杰倫 Jay Chou
作曲：周杰倫 Jay Chou
車子緩緩的開 你慢慢走來 我竟然看著你發呆
你尷尬Say個Hi 沒位坐下來 我想叫旁邊的離開
我車票都還在 心卻在窗外 因為你已下了站台
遠遠的看著你點點頭車已開 你一句話我爬窗離開
你證件掉了出來 我才明白 是那隔壁班的女孩
這麼多年彼此竟然沒認出來 是你變美還是我變帥
你經過花就開 離開雨就來 這裡適合談個戀愛
如果我要一個夢幻的開場白 沒有比你更美的對白
雪白的天空等待彩虹出現 （彩虹出現 ） 你我的遇見是誰許的願（誰許的願）
黑黑的夜空繁星變得耀眼（變得耀眼） 因為你出現在我身邊
你老家有點遠 但我有點閒 也許能陪你走一圈
把你的父母都見 吃幾口麻醬麵 也許還能打個幾圈 （我胡了）
鄉間的麥芽田 害羞的臉 你提到多年前的暗戀
你剪下校園畢業冊的那一頁 是因為我在照片裡面
雪白的天空等待彩虹出現 （彩虹出現 ） 你我的遇見是誰許的願（誰許的願）
黑黑的夜空繁星變得耀眼（變得耀眼） 因為你出現在我身邊
原來多年前在那個書店 借我課本的是你
原來看我被雨淋的那天 幫我撐傘也是你
翹課的那一天 花落那一天 教室那間我已看見
消失的下雨天 我想再淋一遍 我應該對你唱著晴天
送你到家門外 我才明白 原來你早已有人疼愛
如果回到過去那一個下雨天 我會為了你把傘撐開
如果回到過去那一個下雨天 我絕不再 轉身離開
資料來源：KKBOX