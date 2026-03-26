我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢（中）4月有3天班，閨密朴星垠（左一）在韓國還有球隊要應援所以2天，李雅英（右1）、李晧禎（右2）、南珉貞（左2）分別是6天、9天、5天。（圖／記者林柏年攝影）

李珠珢3天班集中主場 李晧禎最多9天

▲李珠珢（右1）4月班表出爐，只有3天。（圖／翻攝自Fubon Angels臉書）

有人失望有人理性看待 應援策略引關注

富邦悍將啦啦隊最新4月份班表今（26）日正式公布，卻意外引發球迷熱議，原本昨日記者會才公開表示希望能在台灣多待一段時間的韓籍啦啦隊成員李珠珢，本月出勤安排只有主場開幕戰3天班，明顯偏少，整體班表一出立刻在社群平台掀起討論聲浪，不少粉絲原先期待她能有更多場次與球迷見面，如今實際安排與預期落差甚大，也讓部分支持者感到錯愕。根據公布內容顯示，李珠珢本月僅安排3天班，且全數集中在主場開幕系列賽4月3日到4月5日期間，換句話說，除了開幕週之外，4月份其餘時間幾乎不會出現在球場應援，讓不少球迷直呼「太難見到人」，對於長期追隨她的粉絲而言，原本期待能增加互動機會，如今班表安排顯得相當保守，也讓外界對其在台發展動向產生更多猜測。與此同時，其他韓籍成員的出勤狀況也成為比較焦點，4月份班表顯示，剛回歸的「釜山女神」李晧禎出勤高達9天，為所有韓援之中最多；李雅英則有6天班，南珉貞5天，朴星垠則安排2天。相較之下，李珠珢僅有3天班，明顯低於其他成員，也進一步放大外界對於資源分配與曝光安排的討論。面對這份班表，不少粉絲在社群上表達失望，認為與先前「會多待台灣」的說法有所落差，不過也有另一派聲音認為，班表安排可能與，無須過度解讀，隨著韓籍啦啦隊在台市場逐漸競爭激烈，各隊對於人力配置與曝光策略也更加謹慎，班表變化背後的考量，成為球迷關注焦點。目前球團尚未對班表安排做出進一步說明，也未透露是否會在後續賽程中追加出勤，隨著韓籍啦啦隊持續進軍台灣，各成員之間的曝光機會與資源分配，已逐漸成為市場討論焦點之一，未來李珠珢是否會增加場次、或有其他跨界活動安排，仍有待觀察。