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▲孫鵬（右）、狄鶯（左）久違合體錄製白冰冰節目《超級冰冰Show》。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲孫安佐（右）神隱演藝圈。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

明星夫婦檔孫鵬、狄鶯的26歲兒子孫安佐神隱演藝圈近10個月，去年10月身心狀況仍不穩，至今收入低落，難回眾人面前，今（26）日孫鵬、狄鶯久違合體錄製白冰冰節目《超級冰冰Show》，被問及兒子近況，孫鵬回應道：「他最近在練三鐵，他現在對體育方面非常有興趣！」白冰冰也喊話：「其實很棒啦，我們大家沒給他機會」，盼外界給予孫安佐鼓勵，現場大喊：「加油加油加油！」被問及孫安佐近來可好？孫鵬回應道：「他最近在練三鐵，今年準備要報國際賽，他現在對體育方面非常有興趣」，白冰冰則分享對孫安佐印象良好，「其實很棒啦，我們大家沒給他機會，不認識他，我去看演唱會還沒看到孫鵬，先看到安佐，是個很乖的孩子，平常看起來愛耍酷，就代表他害羞，跟他爸一樣。」白冰冰大讚孫鵬、狄鶯力挺，獻出久違18年合體演出，下一次可否考慮戴上孫安佐？白冰冰認了：「我也曾想過，他們光兩個人來就緊張死了，何況再多帶一個，安佐我們沒聽過他唱歌，如果這一集上得不錯，下一集孫鵬、狄鶯皮就要繃緊了，就帶安佐來了！」狄鶯笑道補充，「安佐會唱歌，唱得比他爸還好！」回顧孫安佐2年多來演藝近況，2024年的格鬥賽事使其臉部受創，右手骨頭也嚴重位移，去年6月宣告停工，原本經營的YouTube頻道停擺，專心在家休養及療癒身心，而孫安佐的經濟大幅緊縮，對於狄鶯曾提議送他前往日本留學一事，孫安佐事後明確表示暫無打算，現階段仍以調理身體為首要，各界十分關心。