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▲雖然河智媛（中）、禹洙漢（左2）不會現身樂天桃猿主場開幕戰，但廉世彬（右2）、高佳彬（右1）、金佳垠（左1）等人會現身。（圖／記者林柏年攝影）

▲統一獅主場開幕戰，啦啦隊成員全員到齊。（圖／翻攝自統一獅啦啦隊臉書）

中職球迷注意啦！歷經整個休賽季以及WBC經典賽後，中職球迷心心念念的中職開幕戰將於週六（3/28）正式開打，率先登場的是去年度總冠軍樂天桃猿在臺北大巨蛋主場迎戰中信兄弟。《NOWNEWS今日新聞》特別整理出本週例行賽啦啦隊班表，本週最大焦點除了開幕戰登場外，剛完成續約的韓籍成員河智媛、禹洙漢因行程與KBO韓華鷹開幕戰撞期，確定缺席本週賽事；此外3月29日還有統一獅亞太棒球場開幕戰「開箱」，3地同步開打，球迷可說是一次看好看滿，趕緊收藏掌握最新班表。本次開幕戰除了比賽本身話題十足，Rakuten Girls班表同樣成為球迷關注焦點，從釋出的班表來看，開幕戰將由多位人氣成員領軍應援，雖然部分韓籍成員缺席，但整體陣容仍具備相當高的討論度與吸引力，預計現場氣氛依舊火熱。此外，隔日3月29日統一獅將於亞太棒球場進行開幕戰，啦啦隊UNI-Girls也將全員動員應援，包含妮妮、Yuki、冞冞、芮絲、Joy、瑟七、曼萍、少少、柔一、Maggie、Chihiro、Nozomi等成員皆在名單之中，主場氣勢同樣不容小覷；中信兄弟啦啦隊Passion Sisters截稿前尚未公布班表。🏟️中信兄弟VS樂天桃猿 17:05（臺北大巨蛋）🦍樂天女孩（Rakuten Girls）：除河智媛、禹洙漢、笑笑之外，全員到齊。🏟️味全龍VS統一獅 17:05（亞太棒球場）🦁統一獅啦啦隊（Uni-Girls）：統一獅啦啦隊含練習生，全員到齊。🏟️中信兄弟VS樂天桃猿 17:05（臺北大巨蛋）🦍樂天女孩（Rakuten Girls）：除河智媛、禹洙漢、笑笑之外，全員到齊。🏟️富邦悍將VS中信兄弟 17:05（洲際棒球場）🐘中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters）：尚未公布