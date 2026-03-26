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前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率弊案及政治獻金案，台北地方法院於今（26）日下午2時30分正式一審宣判。法官認定柯文哲犯下圖利、收賄、公益侵占及背信等四項罪名，合併判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，宣判前一度與律師談笑風生的柯文哲，在得知判決後瞬間「臉垮掉」，但他並沒有不服，而是只問法官「保金可以減嗎？」，因為7000萬元全是向母親和妹妹借來的，並強調自己「絕對不會逃」，希望法官可以解除科技監控。今日下午宣判前，柯文哲抵達北院時神情顯得相當輕鬆，甚至在庭內與委任律師談笑風生，似乎對判決結果抱持樂觀態度。然而，當法官唸出「17年徒刑」的判決結果時，柯文哲瞬間「臉垮掉」，神情凝重。儘管遭判重刑，柯文哲在庭上並未立即對判決結果表示不服，反而第一時間向法官詢問：「7000萬交保金能減嗎？」他解釋，這筆龐大的保釋金是向母親與妹妹借貸而來，壓力沉重。此外，柯文哲對於目前施行的「科技監控（戴電子腳環）」及「限制住居」等有意見，他強調自己「一定不會逃」，認為監控措施並無必要。柯文哲律師團隨後補充，強調本案證人已完成交互詰問，絕無串證之虞；且一審判決刑度遠低於檢方求刑，被告過往皆準時到庭，並無逃亡事實，請求法院撤銷或維持原處分。對此，台北地檢署則持保留態度，認為柯文哲一審有罪且刑度非輕，為確保後續上訴審理及刑罰執行順利，建請法院至少應維持現有的強制處分。全案後續是否提起上訴，將成為外界關注焦點。