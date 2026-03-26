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四大超商、全聯、電商「發票中獎清冊」出爐！花39元抱回千萬最幸運

🟡7-11統一超商

▲台北市中正區臺醫東門市本期共開出2張大獎發票，分別為1000萬特別獎以及100萬雲端發票專屬特獎。（圖／翻攝自Google Maps）

▲高雄市三民區7-11後驛門市，有幸運兒花費190元抱回200萬特獎。（圖／翻攝自Google Maps）

▲統一超商最新一期2026年1~2月統一發票中獎資訊。（圖／7-11提供）

🟡全家便利商店

▲有幸運兒在屏東縣屏東愛園店只花費80元，購買水、茶飲及咖啡就中千萬大獎。（圖／翻攝自Google Maps）

▲新北市全家三峽大勇店開出一張100萬雲端發票專屬特獎，消費者花費47元購買兩瓶FamiCollection鹼性離子水。（圖／翻攝自Google Maps）

▲全家115年1-2月統一發票中大獎名單。（圖／全家提供）

🟡OK超商

▲幸運兒在OK超商基隆中興門市花費78元，購買OKchoice鮮食商品中20萬頭獎。（圖／翻攝自Google Maps）

🟡萊爾富

▲消費者在高雄市萊爾富林園港嘴店花費35元購買紅包袋，就抱回200萬特獎。（圖／翻攝自Google Maps）

🟡全聯購物中心

▲全聯台中向上門市本期開出發票1000萬特別獎。（圖／翻攝自Google Maps）

🟡momo購物網

🟡Pchome 24h購物

統一發票1、2月最新獎號一次看

▲統一發票1、2月中獎發票號碼一圖看。（圖／NOWNEWS製）

統一發票1、2月於昨（25）日下午1時30分開出中獎號碼，千萬獎號為「87510041」。其中7-11、全家開出多組千萬大獎、200萬元特獎，有幸運兒買茶葉蛋、飲料就變千萬富翁，甚至還有人只花6元手續費就抱回200萬。《NOWNEWS今日新聞》統整出四大超商、全聯購物中心、momo購物、Pchome 24h購物等31位幸運兒中獎清單，包含中獎金額、中獎門市以及購買商品等，提供給讀者一次對完，快來看看有沒有熟悉的地點吧！地點：新北市板橋區館東門市消費明細：購買現蒸地瓜、茶葉蛋、飲品，共花費80元。地點：台北市中正區臺醫東門市消費明細：購買民生用品，共花費39元。地點：台中市大雅區神林門市消費明細：購買民生用品，共花費130元。地點：桃園市平鎮區高義門市消費明細：手續費，共花費6元。地點：台南市柳營區宜翔門市消費明細：購買統一麵包、飲品，共花費55元。地點：高雄市三民區後驛門市消費明細：購買民生用品，共花費190元。地點：台北市內湖區成竹門市消費明細：購買民生用品，共花費149元。地點：台北市中正區臺醫東門市消費明細：購買鮮食、飲品，共花費65元。地點：新北市鶯歌區長虹門市消費明細：購買鮮食，共花費42元。地點：宜蘭縣冬山義成店消費明細：購買兩瓶茶飲，共花費39元。地點：屏東縣屏東愛園店消費明細：購買水、茶飲及咖啡，共花費80元。地點：新北市鶯歌車站店消費明細：購買uno pasta奶油蒜香雞義大利麵及綠茶，共花費119元。地點：台中市大里金大發店消費明細：購買10杯Let's Café特大杯冰經典美式，共花費300元。地點：新竹縣芎林綠獅店消費明細：購買夯番薯及茶葉蛋，共花費53元。地點：新北市三峽大勇店消費明細：購買兩瓶FamiCollection鹼性離子水，共花費47元。地點：屏東縣內埔壽比店消費明細：購買品項未公布，共花費99元。地點：新竹市新竹內湖店消費明細：購買品項未公布，消費金額199元。地點：台南市台南車頭店消費明細：購買品項未公布，消費金額69元。地點：桃園市桃園莊敬店消費明細：購買瘋狂起司三明治搭配牛奶的早餐優惠組合，消費59元。地點：基隆中興門市消費明細：購買OKchoice鮮食商品，共花費78元。地點：高雄市林園港嘴店消費明細：購買紅包袋，共花費35元。地點：台中市東勢東崎店消費明細：購買Hi café 大杯特濃美式，消費金額未公布。地點：桃園市龜山南上店消費明細：購買泡麵，消費金額未公布。地點：台中向上門市消費明細：購買豆漿、豆腐商品，消費金額未公布。地點：台北文山興隆門市消費明細：購買滷味拼盤、泡麵、飲品等商品，共花費446元。消費明細：購買極抗痕多肽緊緻修護霜等商品，共花費788元。消費明細：購買NEW BALANCE跑鞋，消費金額未公布。消費明細：購買「Apple Pencil Tips」4入裝與周邊商品，共花費1580元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。