統一發票1、2月於昨（25）日下午1時30分開出中獎號碼，千萬獎號為「87510041」。其中7-11、全家開出多組千萬大獎、200萬元特獎，有幸運兒買茶葉蛋、飲料就變千萬富翁，甚至還有人只花6元手續費就抱回200萬。《NOWNEWS今日新聞》統整出四大超商、全聯購物中心、momo購物、Pchome 24h購物等31位幸運兒中獎清單，包含中獎金額、中獎門市以及購買商品等，提供給讀者一次對完，快來看看有沒有熟悉的地點吧！
四大超商、全聯、電商「發票中獎清冊」出爐！花39元抱回千萬最幸運
🟡7-11統一超商
📍1000萬特別獎
地點：新北市板橋區館東門市
消費明細：購買現蒸地瓜、茶葉蛋、飲品，共花費80元。
📍1000萬特別獎
地點：台北市中正區臺醫東門市
消費明細：購買民生用品，共花費39元。
📍1000萬特別獎
地點：台中市大雅區神林門市
消費明細：購買民生用品，共花費130元。
📍200萬特獎
地點：桃園市平鎮區高義門市
消費明細：手續費，共花費6元。
📍200萬特獎
地點：台南市柳營區宜翔門市
消費明細：購買統一麵包、飲品，共花費55元。
📍200萬特獎
地點：高雄市三民區後驛門市
消費明細：購買民生用品，共花費190元。
📍100萬雲端發票專屬特獎
地點：台北市內湖區成竹門市
消費明細：購買民生用品，共花費149元。
📍100萬雲端發票專屬特獎
地點：台北市中正區臺醫東門市
消費明細：購買鮮食、飲品，共花費65元。
📍100萬雲端發票專屬特獎
地點：新北市鶯歌區長虹門市
消費明細：購買鮮食，共花費42元。
🟡全家便利商店
📍1000萬特別獎
地點：宜蘭縣冬山義成店
消費明細：購買兩瓶茶飲，共花費39元。
📍1000萬特別獎
地點：屏東縣屏東愛園店
消費明細：購買水、茶飲及咖啡，共花費80元。
📍200萬特獎
地點：新北市鶯歌車站店
消費明細：購買uno pasta奶油蒜香雞義大利麵及綠茶，共花費119元。
📍200萬特獎
地點：台中市大里金大發店
消費明細：購買10杯Let's Café特大杯冰經典美式，共花費300元。
📍100萬雲端發票專屬特獎
地點：新竹縣芎林綠獅店
消費明細：購買夯番薯及茶葉蛋，共花費53元。
📍100萬雲端發票專屬特獎
地點：新北市三峽大勇店
消費明細：購買兩瓶FamiCollection鹼性離子水，共花費47元。
📍100萬雲端發票專屬特獎
地點：屏東縣內埔壽比店
消費明細：購買品項未公布，共花費99元。
📍20萬頭獎
地點：新竹市新竹內湖店
消費明細：購買品項未公布，消費金額199元。
📍20萬頭獎
地點：台南市台南車頭店
消費明細：購買品項未公布，消費金額69元。
📍20萬頭獎
地點：桃園市桃園莊敬店
消費明細：購買瘋狂起司三明治搭配牛奶的早餐優惠組合，消費59元。
🟡OK超商
📍20萬頭獎
地點：基隆中興門市
消費明細：購買OKchoice鮮食商品，共花費78元。
🟡萊爾富
📍200萬特獎
地點：高雄市林園港嘴店
消費明細：購買紅包袋，共花費35元。
📍20萬頭獎
地點：台中市東勢東崎店
消費明細：購買Hi café 大杯特濃美式，消費金額未公布。
📍20萬頭獎
地點：桃園市龜山南上店
消費明細：購買泡麵，消費金額未公布。
🟡全聯購物中心
📍1000萬特別獎
地點：台中向上門市
消費明細：購買豆漿、豆腐商品，消費金額未公布。
📍200萬特獎
地點：台北文山興隆門市
消費明細：購買滷味拼盤、泡麵、飲品等商品，共花費446元。
🟡momo購物網
📍200萬特獎
消費明細：購買極抗痕多肽緊緻修護霜等商品，共花費788元。
📍20萬頭獎
消費明細：購買NEW BALANCE跑鞋，消費金額未公布。
🟡Pchome 24h購物
📍200萬特獎
消費明細：購買「Apple Pencil Tips」4入裝與周邊商品，共花費1580元。
統一發票1、2月最新獎號一次看
📌特別獎號碼：87510041
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：32220522
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：21677046、44662410、31262513
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
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🟡7-11統一超商
📍1000萬特別獎
地點：新北市板橋區館東門市
消費明細：購買現蒸地瓜、茶葉蛋、飲品，共花費80元。
📍1000萬特別獎
地點：台北市中正區臺醫東門市
消費明細：購買民生用品，共花費39元。
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消費明細：購買民生用品，共花費130元。
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地點：桃園市平鎮區高義門市
消費明細：手續費，共花費6元。
📍200萬特獎
地點：台南市柳營區宜翔門市
消費明細：購買統一麵包、飲品，共花費55元。
📍200萬特獎
地點：高雄市三民區後驛門市
消費明細：購買民生用品，共花費190元。
地點：台北市內湖區成竹門市
消費明細：購買民生用品，共花費149元。
📍100萬雲端發票專屬特獎
地點：台北市中正區臺醫東門市
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地點：新北市鶯歌區長虹門市
消費明細：購買鮮食，共花費42元。
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地點：宜蘭縣冬山義成店
消費明細：購買兩瓶茶飲，共花費39元。
📍1000萬特別獎
地點：屏東縣屏東愛園店
消費明細：購買水、茶飲及咖啡，共花費80元。
地點：新北市鶯歌車站店
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地點：台中市大里金大發店
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地點：新竹縣芎林綠獅店
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地點：新北市三峽大勇店
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📍20萬頭獎
地點：新竹市新竹內湖店
消費明細：購買品項未公布，消費金額199元。
📍20萬頭獎
地點：台南市台南車頭店
消費明細：購買品項未公布，消費金額69元。
📍20萬頭獎
地點：桃園市桃園莊敬店
消費明細：購買瘋狂起司三明治搭配牛奶的早餐優惠組合，消費59元。
📍20萬頭獎
地點：基隆中興門市
消費明細：購買OKchoice鮮食商品，共花費78元。
📍200萬特獎
地點：高雄市林園港嘴店
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地點：台中市東勢東崎店
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📍20萬頭獎
地點：桃園市龜山南上店
消費明細：購買泡麵，消費金額未公布。
🟡全聯購物中心
📍1000萬特別獎
地點：台中向上門市
消費明細：購買豆漿、豆腐商品，消費金額未公布。
地點：台北文山興隆門市
消費明細：購買滷味拼盤、泡麵、飲品等商品，共花費446元。
🟡momo購物網
📍200萬特獎
消費明細：購買極抗痕多肽緊緻修護霜等商品，共花費788元。
📍20萬頭獎
消費明細：購買NEW BALANCE跑鞋，消費金額未公布。
🟡Pchome 24h購物
📍200萬特獎
消費明細：購買「Apple Pencil Tips」4入裝與周邊商品，共花費1580元。
統一發票1、2月最新獎號一次看
📌特別獎號碼：87510041
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：32220522
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：21677046、44662410、31262513
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。