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星巴克：今買一送一！大杯55元起 全台門市咖啡優惠

相當於今天幾乎星巴克全台門市「買一送一」，連喝9小時咖啡優惠快把握！

《NOWNEWS今日新聞》記者先幫大家試算星巴克優惠價格，推薦最便宜買法：平均每一大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元、「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元、「香草風味星冰樂」62.5元。

▲星巴克共愛黑白熊新品，馬克杯、不鏽鋼杯與提袋等12款。（圖／星巴克提供）

即日起至4月星巴克優惠活動！共愛黑白熊新品搶先看

循環杯租借額外贈星！4月1日、4月15日推出「循環杯租借 Bonus Star」活動，星禮程會員凡完成租借星巴克循環杯乙杯，即可額外獲贈1顆星（可累計）；響應世界地球日，4月16日、4月30日加碼推出「世界地球日 循環杯租借 Bonus Star」活動，會員每完成租借星巴克循環杯乙杯，即可額外獲贈2 顆星（可累計）。

▲現在火紅的吊飾娃娃，推薦「白熊咖啡師MINI熊寶寶」、「黑熊咖啡師MINI熊寶寶」。（圖／星巴克提供）

共愛黑白熊新品搶先看！

▲星巴克「台南文創門市」進駐市定古蹟，推出「舊建築活化導覽」活動。（圖／台灣星巴克提供）

咖啡永續體驗活動！星巴克即日起至4月期間推出「咖啡永續體驗活動」，以一杯咖啡為起點，從資源循環、咖啡渣再利用到歷史建築活化等面向，傳遞永續精神。

85度C：周五中大杯咖啡「第二杯半價」！愚人節小桃氣買一送一