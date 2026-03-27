周五咖啡優惠搶先看！根據星巴克官網，今（27）日全台門市「星巴克買一送一」大杯55元起咖啡優惠，上午11點起連喝9小時，歡慶28週年好友分享日。響應世界地球日，迎接4月星巴克GMoG全球善心月，循環杯租借額外贈星、共愛黑白熊新品、咖啡永續體驗活動搶先看，本文整理星巴克便宜買法一次掌握。85度C表示，周五中大杯咖啡「第二杯半價」、搶先預告4月1日愚人節「小桃氣」買一送一。
星巴克：今買一送一！大杯55元起 全台門市咖啡優惠
周五小確幸！根據星巴克官網，歡慶28週年好友分享日2026年3月27日（五），11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。相當於今天幾乎星巴克全台門市「買一送一」，連喝9小時咖啡優惠快把握！
《NOWNEWS今日新聞》記者先幫大家試算星巴克優惠價格，推薦最便宜買法：平均每一大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元、「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元、「香草風味星冰樂」62.5元。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
即日起至4月星巴克優惠活動！共愛黑白熊新品搶先看
每年4月為星巴克GMoG（Global Month of Good）全球善心月，並透過多元公益與環境行動，實際響應世界地球日。
◾️循環杯租借額外贈星！4月1日、4月15日推出「循環杯租借 Bonus Star」活動，星禮程會員凡完成租借星巴克循環杯乙杯，即可額外獲贈1顆星（可累計）；響應世界地球日，4月16日、4月30日加碼推出「世界地球日 循環杯租借 Bonus Star」活動，會員每完成租借星巴克循環杯乙杯，即可額外獲贈2 顆星（可累計）。
◾️共愛黑白熊新品搶先看！
星巴克將推出以「守護自然」為核心理念的新品，以象徵台灣山林精神的黑熊、及代表純淨極地海洋的雪白北極熊為設計，打造馬克杯、不鏽鋼杯與提袋等12款限定商品。推薦「共愛黑熊馬克杯」600元、「白熊咖啡師MINI熊寶寶」吊飾650元、「共愛黑熊證件零錢包」500元、「共愛白熊網格提袋」580元、雷雕工藝「共愛黑白熊不鏽鋼杯」1100元等，4月8日同步於全門市和線上門市開賣。
◾️咖啡永續體驗活動！星巴克即日起至4月期間推出「咖啡永續體驗活動」，以一杯咖啡為起點，從資源循環、咖啡渣再利用到歷史建築活化等面向，傳遞永續精神。
推薦星巴克典藏DREAM PLAZA台北4月9日、4月23日19:00-21:00「廢棄布料再利用」、苑裡稻香門市3月26日14:30-16:00「農田插秧體驗」、台南文創門市4月24日14:00-15:00「舊建築活化導覽」。
85度C：周五中大杯咖啡「第二杯半價」！愚人節小桃氣買一送一
85度C表示，今周五咖啡日，全台門市中大杯咖啡「第二杯半價」優惠。提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
官方搶先預告，2026年4月1日愚人節，85度C推出限定大杯「小桃氣買一送一」只要61元！香甜蜜桃搭配沁涼氣泡水，不開玩笑、開喝粉紅泡泡。提醒大家，節日限定活動飲品；限現場購買不含電話訂購及外送；不提供寄杯、不開放加料、固定微糖少冰。
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周五小確幸！根據星巴克官網，歡慶28週年好友分享日2026年3月27日（五），11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。相當於今天幾乎星巴克全台門市「買一送一」，連喝9小時咖啡優惠快把握！
《NOWNEWS今日新聞》記者先幫大家試算星巴克優惠價格，推薦最便宜買法：平均每一大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元、「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元、「香草風味星冰樂」62.5元。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
每年4月為星巴克GMoG（Global Month of Good）全球善心月，並透過多元公益與環境行動，實際響應世界地球日。
◾️循環杯租借額外贈星！4月1日、4月15日推出「循環杯租借 Bonus Star」活動，星禮程會員凡完成租借星巴克循環杯乙杯，即可額外獲贈1顆星（可累計）；響應世界地球日，4月16日、4月30日加碼推出「世界地球日 循環杯租借 Bonus Star」活動，會員每完成租借星巴克循環杯乙杯，即可額外獲贈2 顆星（可累計）。
星巴克將推出以「守護自然」為核心理念的新品，以象徵台灣山林精神的黑熊、及代表純淨極地海洋的雪白北極熊為設計，打造馬克杯、不鏽鋼杯與提袋等12款限定商品。推薦「共愛黑熊馬克杯」600元、「白熊咖啡師MINI熊寶寶」吊飾650元、「共愛黑熊證件零錢包」500元、「共愛白熊網格提袋」580元、雷雕工藝「共愛黑白熊不鏽鋼杯」1100元等，4月8日同步於全門市和線上門市開賣。
推薦星巴克典藏DREAM PLAZA台北4月9日、4月23日19:00-21:00「廢棄布料再利用」、苑裡稻香門市3月26日14:30-16:00「農田插秧體驗」、台南文創門市4月24日14:00-15:00「舊建築活化導覽」。
85度C表示，今周五咖啡日，全台門市中大杯咖啡「第二杯半價」優惠。提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
官方搶先預告，2026年4月1日愚人節，85度C推出限定大杯「小桃氣買一送一」只要61元！香甜蜜桃搭配沁涼氣泡水，不開玩笑、開喝粉紅泡泡。提醒大家，節日限定活動飲品；限現場購買不含電話訂購及外送；不提供寄杯、不開放加料、固定微糖少冰。