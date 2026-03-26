台北地方法院今（26）就京華城案一審宣判後，隨即開庭進行訊問，針對被告之強制處分是否有調整必要，聽取檢辯雙方意見。合議庭稍早裁定出爐，前台北市長柯文哲維持原有強制處分，包括新台幣7000萬元具保、限制住居，並限制出境、出海及科技設備監控。至於同案被告沈慶京、應曉薇，合議庭審酌其等資力及人脈情形，認為原有具保金額不足以確保日後到庭及執行程序，裁定各自增加新台幣3000萬元具保金。另被告李文宗部分，法院考量其一審判決結果較檢方求刑為低，逃亡動機相對降低，裁定解除電子腳環監控，但仍維持定期報到之個案手機監控等相關處分。 我是廣告 請繼續往下閱讀 合議庭指出，本案經一審判決後，被告犯行經認定已臻明確，與偵查或起訴階段相比，逃亡動機顯著提高；考量沈慶京與應曉薇具相當資力，且在海內外均有人脈網絡，足以支應潛逃生活，現行強制處分不足以擔保其日後到庭受審及判決確定後之執行，故有提高具保金之必要。 此外，因需補繳具保金，沈慶京與應曉薇於庭後均須暫留候審室，待完成具保程序後始得離去。更多「柯文哲宣判」相關新聞。 相關新聞 柯文哲收賄遭重判17年！「關鍵1500萬」不成罪 法院：屬前金後謝快訊／京華城案一審判決出爐！「重罪組」外刑責涉案內容一次看 快訊／京華城案一審判決曝！重罪組3人全有罪 應曉薇重判15年半快訊／京華城案一審宣判！柯文哲遭判刑17年、褫奪公權6年 京華城案柯文哲沈慶京應曉薇李文宗一審判決訊問庭交保