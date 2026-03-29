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▲EXO團名的唸法不是「伊叉歐」，正確唸法為「ㄟ搜」。（圖／멜론 Melon YouTube）

▲張藝興其實沒有退出EXO，他近十年來都以個人身分在中國活動。（圖／翻攝自微博）

▲EXO台北小巨蛋演唱會票價、座位圖。（圖／facebook@Live Nation Taiwan 理想國）

▲EXO高雄巨蛋演唱會票價、座位圖。（圖／facebook@Live Nation Taiwan 理想國）

韓流帝王男團EXO出道至今人氣不墜，從〈Growl〉、〈Call Me Baby〉到〈Love Shot〉，推出了許多爆款經典歌曲，他們也將於今年5月及7月到台北和高雄開唱，讓粉絲躍躍欲試準備搶票。雖然出道多年，不過總有許多路人網友好奇「EXO團名到底怎麼唸？」甚至誤唸成3音節的「伊叉歐」，但其實團名中的「E」字母是不發音的，根據韓文엑소唸法只有2個音節，唸為「ㄟ搜」，不只唸法有學問，背後還藏著宇宙世界觀設定！EXO的官方韓文寫法為「엑소」，正確唸法接近中文的「ㄟ搜」，並不是把三個字母硬拆成「E-X-O」發音，也不是中文直白的「伊叉歐」，雖然這並不是正確發音，不過許多粉絲在社群為了打字方便，偶爾還是會用「伊叉歐」來稱呼偶像就是了。EXO這個名字本身也很有意思，團名源自英文「Exoplanet（太陽系外行星）」，象徵他們是來自未知星球的神祕存在，呼應SM娛樂打造團體時喜歡加入超能力、宇宙觀的傳統。不只是團名唸法，許多新粉最常問的就是：「張藝興到底算不算EXO成員？」而這個答案其實有點微妙，因為他在EXO爆紅後就長期以個人名義在中國發展，長達近十年的時間，沒有參與過EXO的任何活動，後來他在2022年約滿離開SM娛樂，當時他曾公開表示，雖然離開公司，但仍然是「EXO的LAY」，雖然沒有宣布退團，不過大多數粉絲已經不把他當成EXO的團員。而這樣拋下團體自己發展的張藝興，卻在去年宣布加入EXO回歸計畫，反而人氣成員CBX（Xiumin、伯賢、Chen）不參與回歸，讓粉絲感到相當傻眼，直呼「不該回來了人反而回來了」，甚至在社群中掀起一股「反正都是張藝興的錯」熱潮，將世上所有不合理的事情都推托在他身上，掀起許多討論。EXO今年全面回歸，確定舉辦《EXO PLANET #6 - EXhOrizon》世界巡演，並會在5月9日、10日在台北小巨蛋、7月18日在高雄巨蛋北高開唱，主辦理想國日前已經宣布售票資訊，台北場票價分成VIP套票7290元、5990元、4990元、3990元、2990元、800元、身障400元，高雄場票價為：VIP套票7290元、5990元、5490元、4990元、3990元、2990元、身障2995元、身障1495元，全部採取3階段在tixCraft拓元售票賣票，，有意願前往現場的粉絲千萬別錯過！