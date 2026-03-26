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前台北市市長、前民眾黨主席「柯文哲」

▲前台北市長柯文哲一審遭判17年，褫奪公權6年。（圖／記者葉政勳攝）

台北市議員「應曉薇」

▲ 台北市議員應曉薇遭判15年6個月，褫奪公權6年。（圖／記者葉政勳攝）

威京集團主席「沈慶京」

▲威京集團主席沈慶京遭判10年。（圖／記者葉政勳攝）

前台北市都發局長「黃景茂」

▲前台北市都發局長黃景茂遭判6年6月，褫奪公權3年。（圖／記者劉松霖攝）

前台北市副市長「彭振聲」

▲前台北市副市長彭振聲遭判2年，褫奪公權1年，獲緩刑3年。（資料照／記者朱永強攝）

前台北市都委會執行秘書「邵琇珮」

▲前台北市都委會執行秘書邵琇珮判1年3月，褫奪公權1年，獲緩刑3年。（資料照／記者葉政勳攝）

柯文哲競選總財務長、前捷運公司董事長「李文宗」

▲柯文哲競選總財務長、前捷運公司董事長李文宗，遭判4年6月。（圖／記者劉松霖攝）

木可公司負責人「李文娟」

▲木可公司負責人李文娟遭判2年4月。（圖／記者劉松霖攝）

精業會計師事務所會計師「端木正」

▲精業會計師事務所會計師端木正遭判1年。（圖／NOWnews記者朱永強攝影2024.08.14）

威京集團財務經理「張志澄」

▲威京集團財務經理「張志澄」。（圖／記者劉松霖攝）

應曉薇辦公室助理「吳順民」

關於沒收部分：

11 更多「柯文哲宣判」相關新聞。

「京華城弊案」從檢方分案偵查、院方辯論終結到公布判決歷時694天，今天（26日）下午北院宣布一審判決結果，其中，柯文哲、應曉薇、沈慶京三人遭重判各17年，褫奪公權6年、有期徒刑15年6個月，褫奪公權6年、有期徒刑10年。11名被告中，僅有吳順民、張志澄2人獲判無罪，其餘9人各犯下什麼罪刑、判刑幾年，帶您一起來看。柯文哲因犯下《貪污治罪條例》之違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑13年、褫奪公權6年；公益侵占處有期徒刑2年；柯文哲因共同犯公益侵占罪處有期徒刑3年6個月；共同犯背信罪處有期徒刑2年6個月。合併應執行有期徒刑17年，並褫奪公權6年。應曉薇因犯下《貪污治罪條例》之違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑14年、褫奪公權6年。另涉違反《洗錢防制法》洗錢罪部分，遭判處有期徒刑3年，併科罰金新台幣1000萬元，若罰金無法繳納則以總額與一年天數比例折算易服勞役。針對有期徒刑部分，法院裁定應執行有期徒刑15年6個月，褫奪公權6年。沈慶京因與公務員共同犯下《主管事務圖利罪》，獲判有期徒刑10年，並科罰金新台幣2000萬元。若罰金未繳納，則依總額與一年天數之比例折算易服勞役，同時褫奪公權5年。黃景茂因共同犯下公務員主管事務圖利罪，遭判處有期徒刑6年6個月，並褫奪公權3年。彭振聲因共同犯下公務員主管事務圖利罪，獲判有期徒刑2年，褫奪公權1年，同時予以緩刑3年。邵琇珮因共同犯下公務員主管事務圖利罪，遭判處有期徒刑1年3個月，褫奪公權1年，並予以緩刑3年。李文宗因共同犯下公益侵占罪，判處有期徒刑3年2個月；另因共同犯背信罪，判處有期徒刑2年6個月。至於原先被起訴的違背職務收賄罪部分，則獲判無罪。法院裁定合併執行有期徒刑4年6個月。李文娟因共同犯下公益侵占罪，遭判處有期徒刑2年；另因違反《商業會計法》犯下填製不實會計憑證罪，判有期徒刑8個月。法院裁定合併應執行有期徒刑2年4個月。端木正因犯下行使業務登載不實準文書罪，遭判處有期徒刑1年。張志澄原遭檢方依違背職務行賄，一審獲判無罪。吳順民原遭檢方依違背職務收賄起訴，一審獲判無罪。柯文哲應沒收1260萬元；柯文哲與李文宗應共同沒收827萬1095元；應曉薇應沒收5250萬元；鼎越公司應沒收121億105萬45萬6748元；木可公司則應沒收6134萬6790元。