「京華城弊案」從檢方分案偵查、院方辯論終結到公布判決歷時694天，今天（26日）下午北院宣布一審判決結果，其中，柯文哲、應曉薇、沈慶京三人遭重判各17年，褫奪公權6年、有期徒刑15年6個月，褫奪公權6年、有期徒刑10年。11名被告中，僅有吳順民、張志澄2人獲判無罪，其餘9人各犯下什麼罪刑、判刑幾年，帶您一起來看。
前台北市市長、前民眾黨主席「柯文哲」
柯文哲因犯下《貪污治罪條例》之違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑13年、褫奪公權6年；公益侵占處有期徒刑2年；柯文哲因共同犯公益侵占罪處有期徒刑3年6個月；共同犯背信罪處有期徒刑2年6個月。合併應執行有期徒刑17年，並褫奪公權6年。
台北市議員「應曉薇」
應曉薇因犯下《貪污治罪條例》之違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑14年、褫奪公權6年。另涉違反《洗錢防制法》洗錢罪部分，遭判處有期徒刑3年，併科罰金新台幣1000萬元，若罰金無法繳納則以總額與一年天數比例折算易服勞役。針對有期徒刑部分，法院裁定應執行有期徒刑15年6個月，褫奪公權6年。
威京集團主席「沈慶京」
沈慶京因與公務員共同犯下《主管事務圖利罪》，獲判有期徒刑10年，並科罰金新台幣2000萬元。若罰金未繳納，則依總額與一年天數之比例折算易服勞役，同時褫奪公權5年。
前台北市都發局長「黃景茂」
黃景茂因共同犯下公務員主管事務圖利罪，遭判處有期徒刑6年6個月，並褫奪公權3年。
前台北市副市長「彭振聲」
彭振聲因共同犯下公務員主管事務圖利罪，獲判有期徒刑2年，褫奪公權1年，同時予以緩刑3年。
前台北市都委會執行秘書「邵琇珮」
邵琇珮因共同犯下公務員主管事務圖利罪，遭判處有期徒刑1年3個月，褫奪公權1年，並予以緩刑3年。
柯文哲競選總財務長、前捷運公司董事長「李文宗」
李文宗因共同犯下公益侵占罪，判處有期徒刑3年2個月；另因共同犯背信罪，判處有期徒刑2年6個月。至於原先被起訴的違背職務收賄罪部分，則獲判無罪。法院裁定合併執行有期徒刑4年6個月。
木可公司負責人「李文娟」
李文娟因共同犯下公益侵占罪，遭判處有期徒刑2年；另因違反《商業會計法》犯下填製不實會計憑證罪，判有期徒刑8個月。法院裁定合併應執行有期徒刑2年4個月。
精業會計師事務所會計師「端木正」
端木正因犯下行使業務登載不實準文書罪，遭判處有期徒刑1年。
威京集團財務經理「張志澄」
張志澄原遭檢方依違背職務行賄，一審獲判無罪。
應曉薇辦公室助理「吳順民」
吳順民原遭檢方依違背職務收賄起訴，一審獲判無罪。
關於沒收部分：
柯文哲應沒收1260萬元；柯文哲與李文宗應共同沒收827萬1095元；應曉薇應沒收5250萬元；鼎越公司應沒收121億105萬45萬6748元；木可公司則應沒收6134萬6790元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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柯文哲因犯下《貪污治罪條例》之違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑13年、褫奪公權6年；公益侵占處有期徒刑2年；柯文哲因共同犯公益侵占罪處有期徒刑3年6個月；共同犯背信罪處有期徒刑2年6個月。合併應執行有期徒刑17年，並褫奪公權6年。
應曉薇因犯下《貪污治罪條例》之違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑14年、褫奪公權6年。另涉違反《洗錢防制法》洗錢罪部分，遭判處有期徒刑3年，併科罰金新台幣1000萬元，若罰金無法繳納則以總額與一年天數比例折算易服勞役。針對有期徒刑部分，法院裁定應執行有期徒刑15年6個月，褫奪公權6年。
沈慶京因與公務員共同犯下《主管事務圖利罪》，獲判有期徒刑10年，並科罰金新台幣2000萬元。若罰金未繳納，則依總額與一年天數之比例折算易服勞役，同時褫奪公權5年。
黃景茂因共同犯下公務員主管事務圖利罪，遭判處有期徒刑6年6個月，並褫奪公權3年。
彭振聲因共同犯下公務員主管事務圖利罪，獲判有期徒刑2年，褫奪公權1年，同時予以緩刑3年。
邵琇珮因共同犯下公務員主管事務圖利罪，遭判處有期徒刑1年3個月，褫奪公權1年，並予以緩刑3年。
李文宗因共同犯下公益侵占罪，判處有期徒刑3年2個月；另因共同犯背信罪，判處有期徒刑2年6個月。至於原先被起訴的違背職務收賄罪部分，則獲判無罪。法院裁定合併執行有期徒刑4年6個月。
李文娟因共同犯下公益侵占罪，遭判處有期徒刑2年；另因違反《商業會計法》犯下填製不實會計憑證罪，判有期徒刑8個月。法院裁定合併應執行有期徒刑2年4個月。
端木正因犯下行使業務登載不實準文書罪，遭判處有期徒刑1年。
張志澄原遭檢方依違背職務行賄，一審獲判無罪。
吳順民原遭檢方依違背職務收賄起訴，一審獲判無罪。
關於沒收部分：
柯文哲應沒收1260萬元；柯文哲與李文宗應共同沒收827萬1095元；應曉薇應沒收5250萬元；鼎越公司應沒收121億105萬45萬6748元；木可公司則應沒收6134萬6790元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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