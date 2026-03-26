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中東戰事持續擾動全球能源市場，越南燃油價格在25日出現罕見劇烈波動，不僅短時間內大幅飆升，政府更在同一天內緊急兩度調整價格，引發市場與民眾高度關注。根據官方數據，25日稍早柴油價格較戰前暴漲約105%，政府一度將柴油價格從每公升1萬9270越南盾，上調至3萬9660越南盾。95號汽油價格亦同步上漲近68%，從2萬0150越南盾升至3萬3840越南盾。不過，在價格飆升後約14小時，當局隨即出手下調柴油價格，但整體仍接近戰前兩倍水準；95號汽油雖略為回落，但仍較戰前高出約49%。顯示燃料市場波動依舊劇烈。分析指出，自中東衝突爆發以來，國際油價持續攀升，帶動燃油成本快速上漲，也引發全球供應短缺疑慮。越南近期已向多國尋求燃料支援，並於23日與俄羅斯簽署油氣合作協議，以穩定能源來源。為減輕民眾負擔，越南財政部24日提出建議，計畫將汽油與柴油的環境保護稅減半，希望透過稅制調整緩解高油價衝擊。然而，高油價對基層生活的影響已逐步浮現。有河內商人坦言，過去兩週因燃料成本過高已暫停使用卡車，改以腳踏車代步，凸顯能源危機正從市場層面擴散至日常生活。