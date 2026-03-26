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因應中東戰爭導致國際油價波動與供應風險，菲律賓正與美國磋商，力求取得豁免及特別許可，以便從受美國制裁的國家進口石油，確保國內能源供應穩定。根據《路透社》報導，菲律賓駐美大使羅穆亞爾德斯（Jose Manuel Romualdez）表示，政府正與美國國務院合作，尋求取得相關豁免與特別安排，以靈活採購燃料。當被問及是否涉及委內瑞拉及伊朗石油時，羅穆亞爾德斯表示，政府「正在評估所有可能選項」，確保在國際供應受限的情況下，國內能源需求不受影響。菲律賓高度依賴進口燃料。為應對中東戰爭帶來的供應壓力，政府於25日宣布全國進入能源緊急狀態。截至本月20日，菲律賓全國燃料儲備約可支撐45天消耗，並已額外採購100萬桶石油，以增加緩衝庫存，降低國內價格波動與供應短缺風險。分析指出，若獲得美國豁免，菲律賓將能更靈活地從多方來源取得石油，增強能源韌性，同時對國內經濟與民生保障具有長期正面效益。