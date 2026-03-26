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中東衝突持續升溫，衝擊已經燒到泰國觀光業。泰國官員警告，若戰事拖上6個月，今年外國旅客恐少掉300萬人次，連帶造成1500億泰銖損失（約新台幣1320億元）；就算局勢在3月底前結束，旅遊業仍可能流失100萬至200萬名外國客，復甦腳步明顯受挫。根據《彭博社》報導，泰國觀光暨體育部常務秘書納芮雅（Natthriya Thaweevong）指出，若中東衝突延續6個月，泰國今年外國旅客人次可能減少300萬，造成約1500億泰銖（約新台幣1320億元）損失，約相當於去年外國旅客總收入的10%。她也坦言，即使戰事能在3月底結束，旅遊市場仍難全身而退，預估仍會少掉100萬至200萬名外國客，顯示衝擊已不只是短期波動，而是正在侵蝕全年旅遊表現。納芮雅指出，旅遊的本質是移動，而移動離不開燃料。隨著中東局勢推升油價、航空公司調整航線，旅客面臨的成本節節升高，尤其歐洲、中東與美洲等長程市場更容易受到波及。泰媒先前引述觀光單位評估，3月外國旅客原本目標約300萬人，如今可能只剩約280萬人，少掉的客源主要就來自中東、歐洲與美洲。納芮雅表示，為了減輕衝擊，泰國接下來會加強推廣，鎖定有避險與度假需求的中東高消費客群，今年目標至少吸引20萬名中東旅客。同時，官方也在研擬新行銷策略，希望拉抬亞洲短程旅遊市場，盡量補上長程客流失的缺口。先前已有飯店業者針對潑水節（宋干節）檔期下修房價，祭出2至4成折扣搶客，顯示市場需求轉弱。業界普遍認為，就算中東情勢短期內降溫，旅客信心恢復仍需要時間，至少未來幾個月訂單都難以快速回升。官方數據顯示，泰國去年接待外國旅客3297萬人次，較前一年下滑7.23%。原本2026年被視為全面復甦關鍵年，如今卻再度被外部變數打亂。隨著國際油價波動、航運風險升高，旅遊成本持續墊高，對高度依賴外國客的泰國而言，這場中東衝突帶來的影響，恐怕不只是一段時間的低潮，而是對整個觀光復甦節奏的重新洗牌。