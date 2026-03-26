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泰國政府面對民生壓力再出手，商業部不只把受管制商品擴大到71項，還要求21類商品若要調價，得先取得核准，擺明要把物價波動壓下來。從燃油站、肥料行到傳統市場，官方3月以來已大規模稽查全國多地，盯上的不只是亂喊價，連標價不清、未貼價格標示也成為執法重點，反映曼谷當局正把穩物價當成眼前優先任務。泰國商業部26日公布新一波減輕生活負擔措施，將列管商品數量提高至71項，另有21類商品若要調漲價格，必須事前申請核准。商業部官員南塔蓬表示，政府已同步加強全國價格監測與消費環境巡查，希望在成本壓力升高之際，先把市場秩序穩住。根據官方說法，3月5日至24日之間，稽查小組已在16個府、2726個地點展開檢查，其中包括1650座加油站、569家肥料販售點，以及507處零售市場。這波行動規模不小，也看得出政府將民生商品、農業資材與能源價格一起納入監控範圍，避免單一品項上漲一路外溢，最後推高整體生活成本。官方統計顯示，這輪稽查共在9個府查出14起違反《商品與服務價格法》的案件，多數與未依規定展示售價有關，涉案業者已被起訴並裁罰。另方面，內貿廳專線共接獲372件民眾申訴，已查出14件未標價、3件價格不符、1件標示不清，還有235件仍在審查中，另有33件涉及售價過高的案件，正在比對實際成本結構。從市場面來看，曼谷及周邊地區目前整體供貨仍算充足，多數商品價格也大致平穩，像是麵食、飯類等熟食價格暫時沒有明顯失控。不過，豬肉、雞肉與雞蛋已出現部分漲幅，主要和生產成本、運輸費用墊高有關，塑膠袋等包材價格也因供應鏈壓力上升。這代表政府雖然先從行政管制與巡查著手，但上游成本仍是接下來最難壓制的一環。為了讓壓力直接回到消費端之前先被攔下，商業部接下來將擴大「藍旗」平價商品計畫，增加民眾購買折扣民生用品的管道；同時也要加碼「綠旗」肥料措施，透過提高預算、擴大涵蓋範圍與增加辦理頻率，降低農民採購成本。官方近期也持續透過藍旗展售活動販售10大類、超過1000項生活必需品，部分商品折扣最高達60％。另外，商業部也準備推動「Thai Help Thai」方案，串聯大型企業與中小企業，透過協商與監督機制，盡量穩住必需品售價。這種做法其實和泰國近年處理高物價的路線一致，一面用行政手段看住市場，一面靠促銷平台與供應鏈協調，把價格壓力分散出去，減少民眾對日常開銷快速上升的感受。商業部長蘇帕吉當天稍晚也將主持中央商品與服務價格委員會會議，研議是否再新增12項列管品項。若新名單拍板，代表泰國官方對物價的介入力度還會再往上加。對政府來說，接下來真正的考驗不只是抓違規、開罰單，而是能不能在能源、運輸與原物料成本持續波動的情況下，讓市場價格別再往上衝，否則再多控價措施，民眾最終感受到的壓力仍不會小。