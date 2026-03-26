我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國莫拉限府近日爆出僧人桃色爭議，一名女子在社群平台公開控訴，指控與她交往的僧人不僅對感情不忠，還在她懷孕期間施壓要求墮胎。貼文附上牽手、額頭親吻照片及孕期超音波影像後迅速在網路延燒，涉事僧人雖第一時間否認，卻又在受訪後傳出已還俗，讓整起事件持續發酵，也再度把泰國佛教界的紀律問題推上檯面。根據流出的貼文內容，這名女子指稱，該名僧人在她人生中留下難以抹去的傷痕，明知她過去已有生活困境，卻仍讓情況進一步惡化。她公開的照片顯示，一名穿著僧袍男子與她互動親密，另附上的醫院超音波影像，也使「懷孕」與「遭逼墮胎」的指控格外受到關注。貼文擴散後，泰國網友隨即展開肉搜，試圖比對畫面中的刺青與外貌特徵，鎖定穆達漢府甘差艾縣一間寺廟內的39歲僧人。隨著討論持續升溫，發文女子之後刪除原貼文與Facebook帳號，並拒絕接受泰媒採訪，讓事件留下更多未解空白。面對外界點名，Anupon接受多家泰媒訪問時全盤否認，強調自己出家後未曾與任何女性交往，並稱看到網路流傳照片時相當震驚，只覺得照片中的僧人與自己「長得很像」。他也表示，將前往甘差伊警局報案，反控女子損害名譽。不過，事件並未因否認而平息。泰國臉書粉專Jmoi V+其後披露，Anupon在接受媒體訪問後已經還俗，消息一出再度引發外界揣測，質疑他是否就是照片中的人。直到目前為止，Anupon未再公開受訪，寺廟及當地佛教辦公室也未進一步說明案情。這起風波之所以格外受關注，也和泰國佛教界近一年爭議不斷有關。2025年，泰國曾爆出多名高階僧侶涉及違反清規、金流不明與桃色勒索案，警方調查後，多名僧人遭迫還俗或接受調查，社會對僧團管理與寺廟透明度的質疑明顯升高。外界如今再看這起莫拉限府事件，已不只是單一男女糾紛，更被視為佛教機構公信力持續流失的又一個警訊。從泰國僧團規範來看，僧人必須遵守獨身戒，若涉及性行為，屬極為嚴重的違戒行為；近年泰國官方也多次討論，是否應以更明確的法律手段處理僧侶失德案件。就在輿論壓力不斷升高之際，這類案件往往不只傷及個人名聲，也直接衝擊寺廟形象與民眾對宗教的信任。這次莫拉限府風波最後會否進入司法或宗教調查程序，仍有待後續發展。