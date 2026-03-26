台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠25日下午，在大林煉油廠講堂，舉辦防毒識詐守法紀廉政講座活動，以強化同仁的法治觀念，共同營造安全、廉潔且值得信賴的工作環境。
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長許信豐表示，煉製事業部大林煉油廠為強化同仁法治觀念，並提升對毒品與詐騙犯罪之防範意識，乃舉辦此一識詐、防毒、守法紀—打造安全職場與清廉環境廉政講座活動。
許信豐說，防毒識詐守法紀廉政講座活動，邀請橋頭地方檢察署主任檢察官施家榮到場，以廉政風險為題，作專題演講，期透過專題講解與案例分享，協助同仁瞭解常見違法態樣與風險，進一步建立守法、廉潔與安全的職場文化。
橋頭地方檢察署主任檢察官施家榮針對法紀防護、反詐騙及反毒教育等議題，以實際案例說明公務執行可能涉及的廉政風險，提醒與會大林煉油廠員工，在工作中應秉持依法行政與廉潔自持原則，他並分析近年常見詐騙手法，如假投資、網路購物詐騙，以及打工廣告陷阱等，且分享常見之毒品危害，以及以檢察官視角如何看待藥癮者，提醒與會員工應提高警覺，以避免落入詐騙或毒品陷阱。
許信豐指出，面對日益多元的毒品與詐騙手法，唯有持續建立正確觀念，並提高警覺，才能有效避免落入不法陷阱，期透過反毒、反詐宣導，不僅是守護機關廉潔形象，更是為了保護每一位同仁及其家庭的安全，大林煉油廠也會持續積極推動相關宣導與教育訓練，以協助同仁建立正確法治觀念，共同營造安全、廉潔且值得信賴的工作環境。
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