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▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦防毒識詐守法紀廉政講座活動，以強化同仁的法治觀念。(圖／中油大林煉油廠提供)

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦防毒識詐守法紀廉政講座活動。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦防毒識詐守法紀廉政講座活動，以強化同仁的法治觀念。(圖／中油大林煉油廠提供)

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠25日下午，在大林煉油廠講堂，舉辦防毒識詐守法紀廉政講座活動，以強化同仁的法治觀念，共同營造安全、廉潔且值得信賴的工作環境。台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長許信豐表示，煉製事業部大林煉油廠為強化同仁法治觀念，並提升對毒品與詐騙犯罪之防範意識，乃舉辦此一識詐、防毒、守法紀—打造安全職場與清廉環境廉政講座活動。許信豐說，防毒識詐守法紀廉政講座活動，邀請橋頭地方檢察署主任檢察官施家榮到場，以廉政風險為題，作專題演講，期透過專題講解與案例分享，協助同仁瞭解常見違法態樣與風險，進一步建立守法、廉潔與安全的職場文化。橋頭地方檢察署主任檢察官施家榮針對法紀防護、反詐騙及反毒教育等議題，以實際案例說明公務執行可能涉及的廉政風險，提醒與會大林煉油廠員工，在工作中應秉持依法行政與廉潔自持原則，他並分析近年常見詐騙手法，如假投資、網路購物詐騙，以及打工廣告陷阱等，且分享常見之毒品危害，以及以檢察官視角如何看待藥癮者，提醒與會員工應提高警覺，以避免落入詐騙或毒品陷阱。許信豐指出，面對日益多元的毒品與詐騙手法，唯有持續建立正確觀念，並提高警覺，才能有效避免落入不法陷阱，期透過反毒、反詐宣導，不僅是守護機關廉潔形象，更是為了保護每一位同仁及其家庭的安全，大林煉油廠也會持續積極推動相關宣導與教育訓練，以協助同仁建立正確法治觀念，共同營造安全、廉潔且值得信賴的工作環境。