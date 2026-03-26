臭豆腐是台灣知名美食，但其強烈氣味經常讓許多外國人無法接受，美國加州的台菜餐廳「金葉台菜（Golden Leaf」，將臭豆腐當成招牌菜，但卻遭鄰居多次投訴臭味，挨罰超過1000美元（約新台幣3.3萬元），並被迫把臭豆腐從菜單下架。
《洛杉磯時報》報導，金葉台菜老闆廖大衛（David Liao）表示，餐廳是他的父母在2014年創立，菜單有許多經典台灣料理，其中臭豆腐就佔了營收的10至30%，一直都是招牌菜，也是文化認同的象徵，並非能輕易刪去的品項。
2017年秋天，一位居住在餐廳北側的鄰居開始頻繁投訴金葉台菜，稱聞的到臭豆腐味，雖然附近店家都沒有反應有臭味，但當地衛生局、消防局、市府官員多次上門，要求改善氣味或停止販售臭豆腐；一直到當年9月，餐廳收到市府正式通知，「任何人不得排放足以對相當數量民眾或公共造成傷害、不利影響、滋擾或困擾的空氣污染物或其他物質，亦不得危害其舒適、安寧、健康或安全，或對商業與財產造成損害或潛在損害。」最高將被開罰1000美元，廖大衛的父母也因此將臭豆腐從菜單移除。
而廖大衛在2025年重新上架臭豆腐，透過電子報告知是不定時供應，持續販賣到當年11月，但仍遭同一名鄰居持續投訴，餐廳這此期間也多次收到違規通知與罰單，累計已繳納超過1000美元罰款。目前臭豆腐仍未回到金葉台菜的菜單上。
聖蓋博市社區發展局長桑契斯（David Sanchez）向洛杉磯時報表示，市政法規確實包括氣味影響相關規範，若氣味擴散到場域外並造成他人不適，將被認定違規。
當地市議員吳程遠（John Wu）表示，「這與文化無關，更像是氣味管控問題」，餐廳需要更完善的氣味過濾系統，把味道控制在店內，當地有許多餐廳賣臭豆腐，但目前只有這家餐廳被投訴臭味。
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2017年秋天，一位居住在餐廳北側的鄰居開始頻繁投訴金葉台菜，稱聞的到臭豆腐味，雖然附近店家都沒有反應有臭味，但當地衛生局、消防局、市府官員多次上門，要求改善氣味或停止販售臭豆腐；一直到當年9月，餐廳收到市府正式通知，「任何人不得排放足以對相當數量民眾或公共造成傷害、不利影響、滋擾或困擾的空氣污染物或其他物質，亦不得危害其舒適、安寧、健康或安全，或對商業與財產造成損害或潛在損害。」最高將被開罰1000美元，廖大衛的父母也因此將臭豆腐從菜單移除。
而廖大衛在2025年重新上架臭豆腐，透過電子報告知是不定時供應，持續販賣到當年11月，但仍遭同一名鄰居持續投訴，餐廳這此期間也多次收到違規通知與罰單，累計已繳納超過1000美元罰款。目前臭豆腐仍未回到金葉台菜的菜單上。
聖蓋博市社區發展局長桑契斯（David Sanchez）向洛杉磯時報表示，市政法規確實包括氣味影響相關規範，若氣味擴散到場域外並造成他人不適，將被認定違規。
當地市議員吳程遠（John Wu）表示，「這與文化無關，更像是氣味管控問題」，餐廳需要更完善的氣味過濾系統，把味道控制在店內，當地有許多餐廳賣臭豆腐，但目前只有這家餐廳被投訴臭味。