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台北地方法院審理民眾黨主席柯文哲涉京華城及政治獻金案，因案情繁雜且備受社會矚目，全案交由北院重金庭合議庭審理一審將在今（25日）下午2點30分宣判。此次法官陣容曝光！由「百億犯罪剋星」江俊彥擔任審判長，搭配受命法官許芳瑜及陪席法官楊世賢，這組橫跨司法官訓練所第39期至55期的中青代菁英陣容，過去均有審理重大經濟犯罪與社會矚目案件的深厚資歷。合議庭審判長江俊彥是39期結業，在北院待超過十年，是北院重金庭的資深法官，更曾擔任該庭發言人。辦案條理分明、判決精準，過去面對重大金融犯罪絕不手軟，曾重判幸福人壽掏空案主嫌鄧文聰28年徒刑，超越檢方求刑21年的刑度；此外，史上最高472億元的「潤寅案」主嫌楊文虎、王音之判處各26年與28年重刑，而富南斯集團吸金案中藝人夏于喬父親夏世紘（判刑2年4月），皆是敗在其手下。負責本案卷證爬梳的受命法官許芳瑜則為52期結業，自2022年調任重金庭以來，多次承辦金融高層招待案及地方首長賄選案。她曾承審前兆豐金控董事長接受招待案、百富環球資產吸金案及花蓮富里鄉長賄選案。值得注意的是，許芳瑜與江俊彥默契十足，兩人正是先前審理im.B吸金案的「原班人馬」，當時聯手將主嫌曾耀鋒重判16年6月徒刑。合議庭第三位成員、陪席法官楊世賢是55期結業，曾於2019年擔任國安特勤私菸案受命法官，前年8月調入重金庭。雖然資歷相對年輕，但他過去承審案件類型極為廣泛且具社會指標性，包括引發公憤的保母虐童致死案，「雞排妹」公開陳沂手機個資案、媒體人彭文正控告前總統蔡英文律師妨害名譽案等。這組具備強大專業與豐富閱歷的合議庭，將如何審理柯文哲案，已成為各界矚目的焦點。