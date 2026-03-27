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▲導演曾慶傑將男女主角手部的互動拍得非常有情感。（圖／翻攝自愛奇藝）

張凌赫在《逐玉》中為了娶仇人的女兒田曦薇，被舅舅打了108鞭，背後血肉模糊，長鞭滴血的畫面相當震撼，他趴在床上向田曦薇說，「我娶妳好嗎？」兩人十指交扣，明明是療傷的場面卻讓觀眾忍不住直呼，「沒想到牽手也可以這麼欲」。張凌赫飾演的武安侯「謝征」，為了和仇人的女兒樊長玉（田曦薇 飾）在一起，不惜自領家法，挨了舅舅108鞭，田曦薇出現將他扶起帶回家療傷，兩人在床邊互吐愛意，張凌赫說，「我受了108鞭，就能名正言順，三媒六聘的娶妳過門了，我娶妳為妻，可好。」田曦薇一邊落淚，一邊說，「無需再娶，你早就是我樊長玉的人了。」兩人十指交扣，簡單的畫面卻欲感十足，讓觀眾直呼，「還得是曾導」、「導演太會拍了」、「沒想到十指交扣也這麼有感」。張凌赫也說到，他以為舅舅贈恨他，是因為小時候他貪吃梅花糕，給了母親有自縊的機會，他也一直贈恨自己，但無論他爭取再多功名，依舊只會夢到桂花糕的味道，和母親自縊的模樣，沒想真正的真相，是舅舅曾私通後宮妃子，與17年前的慘案有關，後續發展令人期待。