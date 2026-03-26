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▲沈玉琳（右）26日以來賓身分和摯友潘若迪一起上《11點熱吵店》。（圖／11點熱吵店臉書）

▲沈玉琳（右）月初出席新節目開播記者會，受訪到一半，潘若迪突然手拿鮮花現身，讓沈玉琳紅了眼眶。（圖／記者朱永強攝影）

58歲主持人沈玉琳去年7月確診罹患血癌，歷經半年多的治療，本月16日正式出院，將逐步復工的他，今（26）日以來賓身分和摯友潘若迪一起上節目《11點熱吵店》，潘若迪錄影一半透露，沈玉琳4日開記者會，當天百歲潘爸爸仙逝，自己陪伴完沈玉琳才趕回家中，「當下沒跟他（沈玉琳）講，不想去影響他心情」。據《TVBS新聞網》報導，潘若迪今天和沈玉琳一同出席節目錄影，期間坦言，沈玉琳日前開記者會和媒體見面那天，他的父親在睡夢中離世，但因為沈玉琳希望他在場，他也曾經答應對方，因此等忙完沈玉琳的記者會後才返家，而這也是遵循父親的教誨，「我爸個性是該做事情做完再走」。沈玉琳月初出席新節目開播記者會，當天也是他大病初癒後首度跟大眾見面，令人動容的是，沈玉琳受訪到一半，潘若迪突然現身，手拿鮮花要來祝福對方，2人不發一語直接相互擁抱約10秒，沈玉琳眼眶含淚地回憶道，「他每天念經回向給我，每天都傳影片給我，從來沒有斷過，這點我是很感動！」潘若迪見沈玉琳，感嘆生命的長度沒有意義，活得健全才是可貴之處，「老沈啊！看到他在台上那一面，我一直都陪在他身邊，我知道他私下的那一面是怎麼樣」，沈玉琳補充說，當時住院期間，左手在輸血，右手在打抗生素，潘若迪握著自己的手鼓勵打氣，情此讓他永生難忘。