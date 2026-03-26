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前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金侵占等案，台北地院今（26）日一審宣判，涉案的威京集團總裁沈慶京遭判刑有期徒刑10年，原以1.8億元交保，限制出境，合議庭認為，沈最初交保時罹患重病，如今狀況不同，可以運用的人脈也不同，因此裁定「加保」3000萬元。稍早沈慶京發聲明表示，目前正在辦理交保中，並強調判決有失誤、會上訴。沈慶京聲明全文如下：今日法院之判決，本人深感遺憾。本案判決，認事用法上存在多處重大瑕疵與違誤，令本人身陷不白之冤。為了捍衛個人名譽、企業尊嚴以及憲法保障的人權，本人將依法提起上訴。一、 法院對有利證據視若無睹，背離證據裁判原則在審理過程中，多位參與容積獎勵案的公務員均已出庭作證，明確證述相關程序皆依法辦理，並無任何不法情事。此外，主管機關的有利函令及律師提交的證據，均足以證明我的清白。遺憾的是，法官摒除這些關鍵證據，僅憑檢察官片面之詞便認定有罪。判決已經背離「證據裁判原則」，我難以信服。二、 嚴正抗議偵查程序違法，拒絕檢察官非法取證本案諸多檢方提出所謂「證據」的取得過程存在嚴重瑕疵。偵查期間，檢察官以不實資訊誤導法院核發搜索票，甚至有脅迫取供、偽造筆錄等情事。法律明文規範刑事訴訟必須嚴格遵守「正當法律程序」，法院理應依「證據排除法則」剔除這些非法手段取得的證據，這種非法取證方式不僅侵害被告的權利，更是對法治精神的踐踏。三、 檢察官濫權偵辦，導致本人身心財務與企業財務皆受重大損害在看守所羈押期間，我因腎臟多次重複性感染，導致右腎功能嚴重受損，即將面臨手術摘除。與此同時，我畢生經營的集團企業也因檢方濫權偵導致面臨禿鷹襲擊。我個人身心財務和集團財務皆受到嚴重的損害。如果司法對檢察官濫權辦案、非法取供手段視而不見，未來任何的平民百姓、企業主、甚至總統，都可能面臨相同的司法暴力與生存危機。四、 捍衛清白，為司法公正奮戰到底名譽是企業家的第二生命。即便身陷病痛與訴訟，我仍將堅定提起上訴，要求撤銷所有基於非法手段取得的虛假證據。我爭取的，不只是個人的清白，更是要守住憲法賦予每個國民正當法律程序保障的權利。期盼法院能回歸法治精神，還原事實真相，給予公平公正直的裁決。台北地院突然增加我3000萬的交保金，讓我想像不到也措手不及，現在雖然辦理交保中，但內心無限悲傷。