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卡拉卡斯與曼哈頓現騷動

遭到廢黜的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）26日在美國紐約聯邦法院第二次出庭，當下他的表現顯得相當放鬆。這是他在遭美軍突襲被捕後，第二次公開露面。根據法新社報導，現年63歲的馬杜洛與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）今年1月初在位於委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）的官邸中遭美軍突襲帶走後，已被關押在紐約布魯克林的一處監獄近三個月。這場行動推翻了自2013年起掌權的強權，也使這個石油資源豐富的國家在很大程度上屈從於美國總統川普（Donald Trump）的意志。據消息人士透露，馬杜洛目前被關押在惡名昭彰的布魯克林大都會拘留中心，單獨囚禁且無法上網或閱讀報紙。他在獄中閱讀《聖經》，部分獄友仍稱呼他為「總統」。他每通電話僅限 15 分鐘，只能聯繫家人與律師。馬杜洛自稱是「戰俘」，並對面臨的四項罪名拒不認罪：包括緝毒恐怖主義陰謀、進口古柯鹼陰謀、非法持有機槍及破壞性裝置，以及相關的合謀罪。馬杜洛身穿灰色囚服、戴著眼鏡與翻譯耳機，在庭審期間不斷做筆記，並偶爾透過口譯員與律師交談。雖然進入法庭時面帶微笑，但他並未在庭上發言。本次聽證會主要聚焦於誰將支付他與妻子的法律費用。由於美國的制裁，委內瑞拉政府無法支付這筆律師費，而馬杜洛夫婦則堅稱他們沒有足夠的個人資金。儘管馬杜洛的律師提出撤案請求，法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）明確表示：「我不會撤銷此案。」但他並未作出正式裁定。赫勒斯坦也尚未立即排定下次開庭日期。聽證會前，川普表示將對馬杜洛提起「其他訴訟」，但未透露細節。曼哈頓法院外聚集了馬杜洛的支持者與反對者，現場甚至出現了一個穿著橘色囚服、戴著手銬的馬杜洛巨大充氣娃娃。在卡拉卡斯數百人舉行集會，其中包括馬杜洛之子蓋拉（Nicolas Maduro Guerra）。他稱父親被「綁架」損害了案件的正當性。