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行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，享年53歲，傳出顏慧欣生前在經貿辦疑似遭受長官排擠等情事，對此，行政院發言人李慧芝今（27）日表示，行政院長卓榮泰十分重視，已指示啟動事實釐清程序。李慧芝表示，卓榮泰十分重視，已指示啟動事實釐清程序，並依據《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》以及《行政院院本部職場霸凌防治申訴及調查處理要點》等相關規定，將由行政院「安全及衛生防護委員會」之外部委員，就相關事實進行必要釐清。此外，李慧芝昨受訪時也說，顏慧欣生前，並沒提到相關內容，有關各界關切的問題，行政院已經進行了解。她說，有關各界關心的議題已進行了解，卓揆週二備詢說，這次談判團隊付出非常大心力，也希望同仁們工作時保持身心健康，也保重身體，卓揆非常不捨，將核頒一等功績獎章，感念顏慧欣長年以來橫跨歷任政府對台灣的貢獻，還有這次這次台美談判的付出。