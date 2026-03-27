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▲劉曉慶（右2）過往與妹妹一家相處融洽。（圖／翻攝自微博）

造謠者身分曝光 親外甥被點名

遭惡意檢舉與帶風向 本人強調清白

75歲中國資深女星劉曉慶近日無預警捲入「死亡謠言」風波，網路上瘋傳她「在橫店泳池身亡」的不實消息，引發外界譁然，對此劉曉慶於25日親自透過社群平台發聲澄清，不僅嚴正否認傳聞，更直言這類訊息已嚴重影響個人聲譽，甚至質疑是否帶有惡意攻擊性質。她在貼文中語氣激動，表達對此事件的憤怒與無奈，強調自己仍正常生活與工作，呼籲外界勿再散播未經查證的內容。隨著事件持續延燒，劉曉慶進一步公開相關對話紀錄，直接點名散布消息者竟是自己的親外甥，讓整起事件從單純的網路謠言，演變成家族內部矛盾全面爆發，她引用「本是同根生，相煎何太急」表達內心失望與心寒，並坦言對親人行為難以理解，此舉也讓外界對於她的家庭關係產生高度關注，相關討論迅速在網路上擴散。據悉，劉曉慶過去與妹妹一家往來密切，對外甥投入不少資源與心力，甚至拿出300萬人民（約1,386萬元新台幣）幣讓外甥上學，雙方情感曾相當深厚，然而隨著時間推移，現實層面的利益問題逐漸浮現，導致關係出現裂痕。知情人士透露，雙方矛盾並非一朝一夕，而是長期累積的結果，如今藉由此次事件全面爆發，也讓外界看見明星家庭背後的複雜糾葛。除了「被死亡」的假消息外，劉曉慶也透露近年來頻繁遭遇各種檢舉與負面操作，包括被指控房產涉及違規問題，甚至有人刻意向相關單位施壓，同時對外釋出未經證實的訊息，試圖影響輿論走向，對此她強調自身一切行為皆符合法規，對於連串指控感到不解與憤怒，並暗示背後可能存在特定目的。隨著風波持續升溫，劉曉慶也對外說明財產規劃，表示過去曾考慮將資產留給外甥，但如今關係破裂，想法已產生重大轉變，她公開宣布未來將把所有遺產投入電影事業，不會分配給任何家族成員，形同正式切割關係，此外她前夫陳國軍過去在書中提及的家庭內幕也再度被翻出，讓整起事件更加充滿戲劇性與討論度。