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▲蔡正元神情輕鬆至台北地檢署執行科報到，準備發監執行。（圖／記者吳翊緁攝影）

因「三中案」被依涉犯業務侵占罪，遭到高等法院二審判處有期徒刑3年6月定讞的國民黨前立委蔡正元，今（27日）至台北地檢署執行科報到，穿著一身輕便外套的他和在場支持者握手致意，神情看起來相當輕鬆，面露微笑，其接受訪問時談到前總統馬英九，大讚是「台灣拿的出手的前總統」，而後便入內報到並確認身分，後將坐上囚車前往台北監獄服刑。蔡正元25日在臉書發文寫下：「3月27日早上9點，蔡正元博士將走入，台北市桃源街21號台北地檢署執行科。」他表示，自己將走進綠營布置的黑牢，「蔡正元博士會以燦爛的笑容，迎接一切政敵的打壓；蔡正元博士秉持著從容的氣度，面對司法的政治追殺。」他強調自己不畏橫逆，更不會放棄一生堅持的理念，他更盼在藍白合作下，能讓國民黨、民眾黨再執政一次，「這是蔡正元博士最後一個政治心願，這更是台灣最後的機會。」此外，昨（26日）才因京華城容積率弊案、政治獻金案一審遭到判刑有期徒刑17年、褫奪公權6年的前民眾黨主席柯文哲，也發出和蔡正元的合照，簡短寫下：「朋友，保重！」