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前立委郭正亮前日在政論節目直播中突然嘴巴歪向一邊，大批網友留言關心他的身體健康，一旁的主持人李珮瑄隨後發文證實郭正亮已去看病，診斷結果是感冒引起的輕微顏面神經失調，而郭正亮昨（26）日坦承，自己是工作狂，也知道應該要少上一點節目、增加運動量，他年紀大了，他也認老，但只是還有話想和大家分享。郭正亮25日上《綠也掀桌》突然變臉，吸引網友留言關心：「亮哥臉部有點不對稱，要注意健康」「亮哥眨眼也只有右眼在動」「亮哥的左邊上嘴唇怎麼怪怪的，小心顏面神經」「​​阿亮嘴巴有問題，要去醫院檢查一下大腦 」等，而他就醫後，昨又重回《亮話天下》表示，他獨自去看醫生，醫生請他做了一些動作，包括舉手、走路、說話清不清楚等，診斷結果為耳朵及淋巴腺腫大，造成顏面神經發炎，進而壓迫到顏面神經作用。郭正亮說，自己本來就是工作狂，知道需要節制，節目少上一點，並增加運動量，也有朋友介紹健身教練，要他練肌肉，他明白自己年紀很大了，也要認老，但他只是還有一些話想出來和大家分享。同時，友人已替他安排下週去大醫院進行全身檢查。