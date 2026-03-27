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▲蔡正元今（27日）報到發監服刑，館長（左）也陪同到場。（圖／記者吳翊緁攝影）

國民黨前立委蔡正元捲入「三中案」，遭法院認定侵佔阿波羅公司高達2.8億元，於去（2025）年底依業務侵佔罪判有期徒刑3年6月、違反《商業會計法》判刑6月。今（27日）蔡正元至台北地檢署執行科報到，準備入監服刑，而網紅館長（陳之漢）也陪同到場。蔡正元受訪時暢談近30分鐘，他強調阿波羅公司只有自己「一個股東、一個員工」，痛批是「毫無懸念的政治追殺」。而昨（26日）因京華城案等一審被判17年的前民眾黨主席柯文哲，蔡正元談到時也提到自己的看法。蔡正元今（27日）受訪時表示，自己因業務侵佔遭判3年6月，但許多報導中均未提到到底侵佔了誰。他提到，有媒體寫其侵佔阿波羅公司，但阿波羅「只有一個股東、只有一個員工，就是我。」而阿波羅的資金就是自己個人的資金，也從未和銀行借過錢。他談到，2017年遭到檢方搜索時，指控其侵佔中影公司的錢，但在起訴書、判決書中都未提到此事，表示此為「三中案」的案外案，作為一個買方已完成馬英九交代的任務，並讓國民黨度過嚴重的財務危機，痛批：「很明顯不是合理的審判，毫無懸念的政治追殺。」此外，他也談到因京華城容積率弊案、政治獻金案一審遭判有期徒刑17年的柯文哲，表示若210萬政治獻金被視為貪污而判刑，「那以前的立法委員、縣市首長應該通通抓去關！」至於自己被指控侵佔中影公司，「台灣企業界至少有5萬個企業家要抓去關，要不要查一下？」儘管如此，蔡正元強調，將會用燦爛的笑容來迎接一切橫逆、用從容腳步面對綠色的黑牢，「我今天要接受苦難的磨練，但是我的意志不會改變！」語畢，他喊話2028年要讓國民黨、民眾黨有再執政的機會，「這是給台灣最後的機會！」一旁支持者也聲援打氣。