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▲應曉薇（如圖）早年美貌與演技備受看好，因而紅遍兩岸三地。（圖／翻攝自微博）

▲應曉薇（如圖）演《神鵰俠侶》美若天仙，氣質與容貌驚人。（圖／翻攝自微博）

應曉薇是誰？19歲「最美郭襄」竟成小三始祖

▲應曉薇（如圖）陷入京華城弊案。（圖／翻攝自應曉薇IG）

應曉薇深陷京華城弊案風波，被判刑15年6月，褫奪公權6年。應曉薇早年以演員身分出道，1984年出演《神鵰俠侶》「郭襄」一角闖出知名度，形象端莊、氣質脫俗，美貌與演技備受看好，因而紅遍兩岸三地，如今應曉薇過往多張劇照被翻出，稚嫩外表搭配炯炯有神的眼光，可說是花容月貌，根本不輸同劇合作的潘迎紫。應曉薇在1984年出道，首次與大眾見面是在潘迎紫版《神鵰俠侶》中飾演「郭襄」一角，演活活潑、可愛性格，因而聲名大噪，甚至被中國稱作「最美郭襄」，之後她也出演了多部戲劇，包括《鹿鼎記》、《新西遊記》、《劉伯溫傳奇》、《包青天》等，更成為「花系列」御用女主角。不過，應曉薇2000年出演最後一部電視劇《神仙動員令》後，逐漸淡出螢光幕，選擇投入台北看守所教誨志工20餘年，並輔導多名死刑犯，直到2010年時獲得國民黨提名，投入台北市第5選區（中正、萬華）市議員選舉，並且連任，之後又在2020年當選，是為藝人轉戰政壇的代表人物。應曉薇1964年9月14日出生，1980年代至2000年代活躍於演藝圈，在《神鵰俠侶》、《鹿鼎記》、《包青天》、《劉伯溫傳奇》都有其身影，容貌清秀、典雅氣質讓她很快受到矚目，接下當時紅極一時的「花系列」多部電視劇，像是《茉莉花開》、《再生花》、《薔薇》等，無論飾演苦情女主角或小三使壞女配，應曉薇都入木三分，備受讚賞。經歷20年的演藝生涯後，應曉薇轉身投入公益事業，關懷受刑人及新住民等弱勢群體。2010年，她正式踏入政壇，當選市議員並多次連任，2024年，應曉薇的政治生涯遭遇挑戰，她被指控涉嫌收受威京集團主席沈慶京提供4000萬元「公關費」，並因此被台北地檢署列為被告，昨日柯文哲宣判出爐，應曉薇也跟著被判刑15年6月，褫奪公權6年。