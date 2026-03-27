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台北市中山區松江路今（27日）凌晨3時31分許發生一起恐怖車禍意外，一名33歲的王姓男子至酒店消費完畢後，竟酒駕上路不慎撞到停放在路邊的一輛工程車，當場翻覆。警消獲報到場後，將受困於駕駛座的王男救出，所幸並無大礙，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。據了解，王男當時至中山區的一間高檔酒店消費完畢後，準備駕車至新竹。怎料，因下雨視線不佳加上飲酒緣故，才剛行駛至松江路北往南外側車道時，竟直接撞上停放路旁工程車。由於撞擊力道相當大，王男的車輛當場180度翻覆在車道上，相當驚悚。警消獲報到場後，緊急將受困駕駛座的王男救出，所幸並沒有大礙。另警方依規定替王男實施酒測，其酒測值高達0.80mg/L，全案詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。對此，中山分局呼籲，飲酒後多利用大眾運輸、代駕，勿心存僥倖酒駕上路，終將難逃法網懲罰。