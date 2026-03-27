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▲泰國曼谷以金碧輝煌的佛教寺廟與多樣化觀光資源聞名，加上現代化購物中心與交通便利，持續吸引全球旅客造訪。（圖／翻攝自 bangkokbiznews）

▲馬來西亞吉隆坡融合馬來、華人與印度文化特色，孕育出豐富多元的美食版圖。（圖／取自Pixabay）

想出國又怕花太多？最新旅遊報告指出，多個城市以高CP值住宿與豐富體驗脫穎而出，成為美國旅客今年最划算的海外選擇，其中東南亞表現格外亮眼。根據Expedia發布的報告，全球最便宜的10大旅遊城市中，胡志明市、曼谷與吉隆坡成功入榜，平均飯店價格皆低於每晚150美元（約新台幣4800元），兼顧舒適與預算。報告指出，胡志明市長期受到旅客青睞，主因在於多元街頭美食、熱鬧夜生活與相對低廉的消費水平，是背包客與自由行旅客的熱門選擇。而曼谷則以金碧輝煌的佛教寺廟與多樣化觀光資源聞名，加上現代化購物中心與交通便利，持續吸引全球旅客造訪。至於吉隆坡，融合馬來、華人與印度文化特色，孕育出豐富多元的美食版圖，從椰漿飯、炒粿條到高端餐廳一應俱全，展現城市獨特魅力。整個榜單排名如下：1. 巴西薩爾瓦多 2. 墨西哥瓜達拉哈拉 3. 哥倫比亞波哥大 4. 墨西哥梅里達 5. 越南胡志明市 6. 巴西聖保羅 7. 泰國曼谷 8. 加拿大埃德蒙頓 9. 馬來西亞吉隆坡 10. 多明尼加共和國聖多明各。分析指出，在全球旅遊成本上升之際，價格親民又具文化特色的城市更具吸引力。隨著旅遊市場持續復甦，這些高性價比目的地預料將持續吸引國際旅客，成為精打細算族群的首選。