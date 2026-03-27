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隨著旅遊熱潮回升，峴港國際機場出現前所未有的擁擠情況，去年國際航廈共接待約680萬旅客，遠超設計容量400萬人次，市府已緊急向中央政府回報，希望有方法緩解出入境瓶頸。根據《越南快訊》報導，航班集中時段尤其嚴重影響通關，主要集中在上午至中午及晚間，這兩個時段旅客在櫃檯、安檢及移民審查排隊等候時間可長達近兩小時，嚴重影響通關效率。造成擁堵的原因之一，是自動化設備有限。國際航廈自動通關僅對持晶片護照的越南公民及機組人員開放，多數國際旅客仍需排人工櫃檯。此外，29家航空公司中只有兩家採用線上報到及自助行李托運，多數乘客仍需人工辦理手續。峴港人民委員會副主席阮氏英氏（Nguyen Thi Anh Thi）已正式向公安部等部門提出建議，包括增派移民官、尖峰時段全數開放櫃檯、擴展自動通關系統及簡化程序。同時，海關也被要求增加人力並利用科技縮短檢查時間。改善方案已在進行中，但短期內難以立即見效。今年2月底已動工的國際航廈改建工程，投資約15兆越南盾（約新台幣21億元），將容量從400萬提升至600萬人次；依照建設部批准的整體規劃，2030年前機場總容量將翻倍至2,000萬人次，貨運量達10萬公噸，國內航廈亦將升級至1,400萬人次。分析指出，峴港作為越南第三大航空樞紐，也是中部與中央高地主要空中門戶，機場擁堵反映出國際旅遊熱度回升與基礎設施滯後的矛盾，市府及中央仍須持續協調升級，確保旅客通行順暢與航班運作效率。