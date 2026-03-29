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▲《逐玉》張凌赫（左）和田曦薇有許多吻戲。（圖／愛奇藝國際站）

2026年開春最強古裝大戲《逐玉》熱度持續飆升，自開播以來憑藉著「殺豬女與落難侯爺」的新穎設定吸粉無數，雖然愛奇藝鑽石會員已經可以直通大結局，但Netflix目前更新到第38集，也是武安侯「謝征」張凌赫，和「樊長玉」田曦薇的浴池激情戲，不僅張力拉滿，還被封為2026古偶情慾戲天花板，觀眾更直呼，「這是不付錢可以看得嗎！」在最新劇情中，張凌赫飾演的謝征與田曦薇飾演的樊長玉，在經歷生死危機後感情急速升溫。兩人在霧氣繚繞的浴池邊對峙，情緒從壓抑到爆發，張凌赫單手緊扣女方後頸，低頭強勢索吻。長達60秒的吻戲中，兩人濕透的衣襟緊貼，鏡頭特寫張凌赫滾動的喉結與充滿侵略性的眼神，將成年人的曖昧推向最高峰。畫面一經播出，相關關鍵字瞬間衝上微博熱搜與各大社群平台，網友紛紛激動留言：「張凌赫這吻技是真實存在的嗎？」、「這是我不付錢能看的內容嗎？」、「田曦薇被親到眼神迷離的樣子太絕了！」更有原著黨表示：「這段還原度簡直超越小說，謝征那種隱忍後的瘋狂完全對味了！」這段浴池吻，也是張凌赫印象最深刻的，他在花絮中笑說，本來以為只是一個小木桶，沒想到導演準備了東北大浴池，和田曦薇兩個人就像在裡面打架一樣，說起親密戲，忍不住耳朵都紅了起來，也有不少劇迷敲碗這段CP假戲真做。