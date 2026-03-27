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▲圖為冰島西南端的雷克雅內斯半島。（圖／美聯社／Marco Di Marco）

全球空氣污染問題持續惡化，最新報告顯示，多數國家仍未達安全標準，空氣品質問題正成為各地公共健康的重要隱憂。根據IQAir發布的《2025世界空氣品質報告》，全球僅13個國家與地區的PM2.5年均濃度符合世界衛生組織建議的每立方公尺5微克標準，亞洲則全面未達標。報告指出，空氣最潔淨的地區為法屬玻里尼西亞，PM2.5年均值僅1.8微克，其次為波多黎各與美屬維京群島。此外，包括澳洲、冰島與愛沙尼亞等地亦達安全標準。數據涵蓋全球143個國家、9446個城市，來自超過4萬個監測站。報告顯示，僅14%的城市達標，較前一年的17%下降，反映空氣品質整體惡化趨勢。污染最嚴重地區集中在南亞與非洲部分地區，其中巴基斯坦以67.3微克居首，其次為孟加拉與塔吉克。全球污染最嚴重的25座城市則全數位於印度、巴基斯坦與中國，其中印度占比最高。專家指出，氣候變遷與人為活動是主要原因，包括野火、沙塵暴及極端氣候頻率增加，均與化石燃料使用密切相關。隨著污染問題加劇，各國若未加快減排與能源轉型，未來空氣品質恐持續惡化，對人類健康與經濟帶來更大衝擊。