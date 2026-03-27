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國民黨前立委蔡正元因捲入「三中案」遭判刑有期徒刑3年6月，今（27日）上午至台北地檢署執行科報到，準備入監服刑。而蔡正元受訪時表示，將會「用燦爛的笑容來迎接一切橫逆、用從容腳步面對綠色的黑牢。」稍早，蔡正元上銬步上囚車，全程點頭並面帶微笑，享受最後一刻自由的空氣，準備送往台北監獄入監服刑。蔡正元今（27日）露面受訪時，針對自身因業務侵占遭重判3年6月大吐苦水，狂講了近30分鐘的時間。他直言，外界報導始終未點明他究竟「侵占了誰的錢」，雖有媒體指稱受害方是阿波羅公司，但他無奈反駁，阿波羅「只有一個股東、只有一個員工，就是我」，且公司資金純屬其個人財產，也從未向銀行借貸分毫。他表示，檢方2017年發動搜索時，原本是指控他侵占中影資金，但最終這筆帳卻從未出現在起訴書與判決書中。他強調，此案純屬「三中案」硬扯出來的案外案，自己身為買方，不僅圓滿達成前總統馬英九交辦的任務，更成功助國民黨挺過嚴峻的財務風暴。面對如今的判決結果，他氣憤痛批：「很明顯不是合理的審判，毫無懸念的政治追殺。」