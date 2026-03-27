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中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布3月消費者信心指數（CCI），總指數62.3點，較上月大跌4.28 點，而這次所有分項指標全數下滑，其中以「投資股票時機」下滑5.58個點最多。中央大學經濟系教授吳大任說，即便政府努力調控國內油電氣價格，但考慮到國際情勢及國營事業營運，悲觀認為只是把通膨時間往後延。據統計，3月消費者信心指數調查的總數為62.3點，與上個月比較下降4.28點；與去年同期比較下降9.56點。而本次調查中，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財斗六項分項指標全數下降。其中以「投資股票時機」下降5.58點最多；「未來半年就業機會」下降幅度3.34點最低。吳大任表示，這次下降4.28點跌幅相當大，主要是因為伊朗戰爭，CCI大幅下降，而這不僅僅是台灣下滑，而是全球都受影響，現在受到油價上漲引起的通膨問題，都會影響到家庭經濟基本所得跟支出，進而影響到家庭經濟。中央大學教授姚睿指出，民眾擔心除了擔心通膨，也擔心經濟衰退，尤其是「停滯性通貨膨脹」，外界預測伊朗戰爭再升溫，油價可能會上升到 130美元或更高，屆時全球消費者物價指數（CPI）可能升高至4%，高物價會抑制消費，如果再加上美國聯準會（Fed）緊縮性的貨幣政策，衰退恐怕就很難避免。吳大任也說，伊朗戰士對於台灣凸顯台灣幾大問題，尤其是台灣95% 以上能源依賴進口，讓台灣能源脆弱性較高。再加上面對輸入性通膨，政府往往會出手干預，但依照2022年經驗顯示都無法完全解除壓力，導致中油、台電虧損，被迫調漲電價，即便這次政府仍會以穩定國內物價作為優先，凍漲油氣電價，他悲觀認為，長期而言也只是把通膨往後延，而非消除通膨。對於國內對於「投資股票時機」跌至22.88點，但目前國內股價仍在高點，姚睿分析，現在股價都聚焦在科技及與AI沾上邊的股價，但實際上有超過50%的股價都在盤整，導致有搭上AI便車的人覺得有信心，但絕大部分沒有信心。無大任也說，正因為股價在高檔，許多人擔心高檔折返，不願意當「最後一隻老鼠」，所以對於未來投資股票沒有信心。