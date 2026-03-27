我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃曉明（如圖）去年曾報考博士班，可惜最終落榜未獲錄取。（圖／翻攝自黃曉明微博）

48歲黃曉明博士慘落榜！受挫不甘喊：折磨自己

▲黃曉明（戴白帽者）不勉強拍戲，私下保持良好運動習慣。（圖／翻攝自娛樂鮮報、圈內頂流微博）

48歲中國男星黃曉明近年步調放緩，鮮少於螢光幕前示人，日前他現身香港出席馬拉松活動，透露去年曾報考上海戲劇學院博士班，可惜最終落榜未獲錄取，黃曉明認為過程中難免感到疲累，不過不氣餒，「希望有天考上，因家中沒有人是博士，盼成為家中第一個博士，喜歡去做的事就能堅持，我喜歡折磨自己。」至於未來拍戲動向？黃曉明也直言與其勉強接戲，寧願選擇暫時停下腳步，好好享受當下自我。黃曉明受訪時分享近況，先前報考上海戲劇學院的「藝術管理／戲劇策劃」博士班進修，可惜最終落榜未獲錄取，面對學業受挫，他顯得坦然，直言這沒什麼了不起，把它當作必經過程，「希望有天考上，因家中沒有人是博士，盼成為家中第一個博士，喜歡去做的事就能堅持，我喜歡折磨自己。」談及近期少有影視作品，黃曉明坦言並非刻意淡出演藝圈，而是一直沒遇到合適的劇本與角色，與其勉強接戲，他寧願選擇暫停腳步，好好享受當下狀態，「我20幾歲時不是這樣，總覺得要找些事去做，現在不會，不同年紀心態不同。」強調現今生活步調喜愛「放鬆」，不再像過去那般拚命。「只要你自己覺得舒服、開心，每一刻都是人生的贏家」，正是黃曉明現在的生活哲學，他保持良好運動習慣，生活愜意且規律，過去常與王鶴棣、黃子韜等後輩一起流汗，談到好友他還幽默爆料，黃子韜原本健身狀態極佳，後來不小心變胖，正積極努力瘦身調整體態，言語間看得出兄弟情誼。